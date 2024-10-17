Персональный тренер рассказала, сколько времени нужно придерживаться диеты, чтобы получить тело мечты

Многие для похудения придерживаются правильного питания и занимаются физическими упражнениями. Но сколько нужно времени, чтобы наконец увидеть результат?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фитнес-тренерки Шенон Коллинс.

Сколько нужно тренироваться, чтобы увидеть результат?

Тренер и супер-поднятая мама - очень популярна онлайн-сообществе здоровья и фитнеса.

Она регулярно делится своими проблемами с похудением, а недавно дала несколько ценных советов по потере веса.

В одном из своих последних обновлений в социальных сетях она ответила на часто задаваемый вопрос: как долго следует соблюдать диету, чтобы достичь "тела мечты"?

Однако ее ответ не однозначен. По словам Шеннона, временные рамки отличаются от человека к человеку, поскольку индивидуальные цели отличаются.

Она предполагает, что в среднем может потребоваться от 12 до 16 недель, чтобы увидеть ощутимые изменения, но это не значит, что для некоторых это может произойти быстрее или медленнее.

Фитнес-тренер Шенон Коллинс (Скриншот)

Главное, по ее словам, состоит в том, чтобы сосредоточиться на своем физическом и психическом благополучии, а также способности поддерживать режим.

Как правило, те, у кого больше жира, могут подольше поддерживать дефицит калорий без отрицательного воздействия на организм.

Шеннон предупреждает быть внимательными относительно признаков, указывающих на то, что пора прекратить диету.

К ним относятся достижение желаемого веса, удовлетворенность своим внешним видом, достижение плато или отрицательные изменения в энергии, настроении или качестве сна.

Важно признать, что нездоровые отношения с пищей, включая одержимость отслеживания калорий или физические изменения, такие как истончение волос, проблемы с пищеварением и нерегулярные менструальные циклы, могут быть чрезвычайно вредными.