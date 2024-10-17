Персональный тренер рассказала, сколько времени нужно придерживаться диеты, чтобы получить тело мечты
Многие для похудения придерживаются правильного питания и занимаются физическими упражнениями. Но сколько нужно времени, чтобы наконец увидеть результат?
На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фитнес-тренерки Шенон Коллинс.
Сколько нужно тренироваться, чтобы увидеть результат?
Тренер и супер-поднятая мама - очень популярна онлайн-сообществе здоровья и фитнеса.
Она регулярно делится своими проблемами с похудением, а недавно дала несколько ценных советов по потере веса.
В одном из своих последних обновлений в социальных сетях она ответила на часто задаваемый вопрос: как долго следует соблюдать диету, чтобы достичь "тела мечты"?
Однако ее ответ не однозначен. По словам Шеннона, временные рамки отличаются от человека к человеку, поскольку индивидуальные цели отличаются.
Она предполагает, что в среднем может потребоваться от 12 до 16 недель, чтобы увидеть ощутимые изменения, но это не значит, что для некоторых это может произойти быстрее или медленнее.
Фитнес-тренер Шенон Коллинс (Скриншот)
Главное, по ее словам, состоит в том, чтобы сосредоточиться на своем физическом и психическом благополучии, а также способности поддерживать режим.
Как правило, те, у кого больше жира, могут подольше поддерживать дефицит калорий без отрицательного воздействия на организм.
Шеннон предупреждает быть внимательными относительно признаков, указывающих на то, что пора прекратить диету.
К ним относятся достижение желаемого веса, удовлетворенность своим внешним видом, достижение плато или отрицательные изменения в энергии, настроении или качестве сна.
Важно признать, что нездоровые отношения с пищей, включая одержимость отслеживания калорий или физические изменения, такие как истончение волос, проблемы с пищеварением и нерегулярные менструальные циклы, могут быть чрезвычайно вредными.
Раньше мы рассказывали, как персональный тренер рассказала, как можно полностью изменить свое тело за три месяца.
Читайте также, что тренер моделей Victoria's Secret раскрыла 5 секретов стройности манекенщиц.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.