Первая неделя декабря исполнит мечты только этих знаков Зодиака
Первая неделя декабря станет началом счастливого периода для представителей четырех знаков Зодиака. Их ждет особый сюрприз.
Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Весы
Ваша жизнь наполнится радостью и успехом. Гороскоп на неделю сулит вам внезапные перемены и рывки в карьере, в результате которых вы очень высоко взлетите. Судьба подтолкнет вас к очень важному решению - этот шаг будет по-настоящему грандиозным.
Телец
Впустите в свою жизнь праздник - гороскоп на неделю поможет вам избавиться от проблем. И если в ближайшие дни вам предложат отправиться в путешествие - соглашайтесь. Вам нужен глоток свежего воздуха, а потому авантюры и приключения, которые подарит вам начало декабря, действительно важны.
Водолей
А вам удастся отдохнуть, расслабиться и научиться слушать свои мысли. Поиск гармонии и баланса во всех сферах жизни часто бывает непростым, но теперь он наконец-то увенчается успехом. Подводите итоги, стройте планы на новый год и порадуйтесь тем победам и свершениям, которых в первые дни декабря будет немало.
Козерог
В ближайшее время судьба поможет вам залечить сердечные раны и отпустить все обиды. Начало декабря станет для вас периодом тотальной "перезагрузки". В какой-то момент вам покажется, что вы стали совершенно другим человеком. И в этом есть доля правды.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, кто получит шанс на счастья уже в день Новолуния.
Помимо этого, недавно стало известно, что Таро-гороскоп на 1 декабря сулит чудеса трем знакам Зодиака.