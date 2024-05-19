Перший освячений храм у Київській Русі. Дивіться, як колись виглядала Десятинна церква

Як виглядала Десятинна церква

Історики вважають, що Десятинна церква була першою освяченою кам'яною церквою у Київській Русі. І освятили її 13 травня 996 року, тобто ще до хрещення Русі.

"Літописець Нестор переказував, що того самого дня князь Володимир Великий звелів: "Даю церкві цій Пресвятої Богородиці від майна мого та від міст моїх десяту частину", - розповідають у заповіднику.

На початку ХІ-го століття церкву пошкодила пожежа, проте її відновили. Десятинна церква була щедро прикрашена мозаїками, фресками, різьбленими мармуровими і шиферними плитами. Ікони, хрести і посуд були привезені з Херсонеса Таврійського в 1007 році.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці Десятинна (фото: Вікіпедія)

"У церкві знаходилася княжа усипальниця. 1011 року тут поховали дружину Володимира Великого візантійську царівну Анну, а 1015-го - самого князя. Сюди ж із Вишгорода під Києвом перенесли й останки княгині Ольги", - кажуть фахівці.

Є свідчення про те, що у 1169-му церкву розграбували війська Андрія Боголюбського, в 1203-му - війська Рюрика Ростиславича.

Так виглядала Десятинна церква (фото: Facebook/Вишгородський історико-культурний заповідник)

Наприкінці 1240-го орди хана Батия, які захопили Київ, знищили Десятинну церкву. Народні перекази стверджують, що церква впала під вагою народу, який намагався сховатись у церкві від монголів.

"Розкопки руїн храму почалися в 30-х роках ХVII-го століття з ініціативи митрополита Петра Могили. Біля однієї із вцілілих прибудов було влаштовано невелику церкву на пам'ять про зруйновану святиню", - розповідають у заповіднику.

Церква, яку збудував Петро Могила поблизу руїн Десятинної (фото: Вікіпедія)

Зазначається також, що у руїнах Десятинної церкви знайшли саркофаг князя Володимира і його дружини Анни. Княжий череп поховали в храмі Спаса на Берестові, потім перенесли в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Інші останки були поховані в Софійському соборі.

"У 1842-му нову Десятинну церкву відновили. Простояла вона до 1928-го, коли її знищили більшовики", - зазначають фахівці.

Відбудована Десятинна церква у кінці ХІХ - на поч. ХХ століть (фото: Вікіпедія)

У 2005 році тодішній Президент України Віктор Ющенко дав завдання Київській міській державній адміністрації відновити Десятинну церкву. На проект мали виділити з бюджету близько 90 млн гривень, втім це все залишилось лише планом.

Фундамент Десятинної церкви (фото: Вікіпедія)