Перший освячений храм у Київській Русі. Дивіться, як колись виглядала Десятинна церква

Десятинна церква була однією із головних святинь Київської Русі. Там були поховані Володимир Великий із дружиною Анною, а також княгиня Ольга. Храм був багато оздоблений мозаїками, фресками та мав неабияку архітектурну цінність.
Про те, як колись виглядала Десятинна церква, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Вишгородського історико-культурного заповідника у Facebook.
Під час підготовки публікації також використали матеріали Вікіпедії.
Історики вважають, що Десятинна церква була першою освяченою кам'яною церквою у Київській Русі. І освятили її 13 травня 996 року, тобто ще до хрещення Русі.
"Літописець Нестор переказував, що того самого дня князь Володимир Великий звелів: "Даю церкві цій Пресвятої Богородиці від майна мого та від міст моїх десяту частину", - розповідають у заповіднику.
На початку ХІ-го століття церкву пошкодила пожежа, проте її відновили. Десятинна церква була щедро прикрашена мозаїками, фресками, різьбленими мармуровими і шиферними плитами. Ікони, хрести і посуд були привезені з Херсонеса Таврійського в 1007 році.
"У церкві знаходилася княжа усипальниця. 1011 року тут поховали дружину Володимира Великого візантійську царівну Анну, а 1015-го - самого князя. Сюди ж із Вишгорода під Києвом перенесли й останки княгині Ольги", - кажуть фахівці.
Є свідчення про те, що у 1169-му церкву розграбували війська Андрія Боголюбського, в 1203-му - війська Рюрика Ростиславича.
Наприкінці 1240-го орди хана Батия, які захопили Київ, знищили Десятинну церкву. Народні перекази стверджують, що церква впала під вагою народу, який намагався сховатись у церкві від монголів.
"Розкопки руїн храму почалися в 30-х роках ХVII-го століття з ініціативи митрополита Петра Могили. Біля однієї із вцілілих прибудов було влаштовано невелику церкву на пам'ять про зруйновану святиню", - розповідають у заповіднику.
Зазначається також, що у руїнах Десятинної церкви знайшли саркофаг князя Володимира і його дружини Анни. Княжий череп поховали в храмі Спаса на Берестові, потім перенесли в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Інші останки були поховані в Софійському соборі.
"У 1842-му нову Десятинну церкву відновили. Простояла вона до 1928-го, коли її знищили більшовики", - зазначають фахівці.
У 2005 році тодішній Президент України Віктор Ющенко дав завдання Київській міській державній адміністрації відновити Десятинну церкву. На проект мали виділити з бюджету близько 90 млн гривень, втім це все залишилось лише планом.
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