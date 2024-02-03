Перший оффер в IT - найважливіший. Правила успішної онлайн-співбесіди для підлітків і новачків

Проаналізувати вакансію та компанію

Першим етапом підготовки до співбесіди має стати аналіз вакансії та компанії, яка шукає нового співробітника.

Виходячи з вимог до кандидата, описаних у вакансії, варто перевірити всі свої знання та кваліфікації - чи дійсно ця посада вам "по зубах".

Інформація про компанію (продукт, команду) дозволить вам краще зрозуміти цілі та завдання, що постануть перед новим робітником, а також зорієнтуватись у власних перспективах.

Командна робота завжди важлива (ілюстративне фото: pixabay.com)

Реально оцінити власні можливості

У межах співбесіди потенційного роботодавця можна вразити:

особистими якостями, поведінкою, вмінням спілкуватися та взаємодіяти (soft skills)

конкретними знаннями, вміннями та навичками, необхідними на обраній посаді (hard skills)

Навіть якщо практики у вас бракує, це ще не кінець світу. Реальна оцінка власних можливостей (будь-якого попереднього досвіду) і знань допоможе зібратися з силами й "презентувати" себе з найкращого боку.

Підготувати самопрезентацію

Самопрезентація кандидата є важливою частиною будь-якої співбесіди, тому під час підготовки до інтерв'ю з рекрутером чи HR-спеціалістом новачкам радять продумати:

як найкраще продемонструвати знання, вміння та навички, необхідні для обраної посади (бажано - на конкретних прикладах)

як пояснити, чому саме ви можете стати незамінною та корисною частиною команди

як показати свою готовність до подальшого розвитку й навчання

Тут варто згадати про свої сильні та слабкі сторони (базуючись на реальних перемогах і провалах), спеціалізовану освіту (якщо така є), переглянути й згадати, що ви писали у своєму резюме, а також проаналізувати, чому ви обрали саме цю сферу роботи або IT-професію (якщо ви прийшли в IT з іншої сфери).

Будьте собою і все вийде (ілюстративне фото: pixabay.com)

Продумати запитання

Інколи підліткам і новачкам важко зорієнтуватися у структурі компанії (команди) або в інших нюансах щодо потенційної роботи (проекту). Тому важливо наперед продумати питання, які б вам хотілося поставити рекрутеру або HR-менеджеру.

В очах інтерв'юера це свідчитиме про серйозне ставлення до роботи та обов'язків, а також готовність до діалогу.

Повторити теорію та "практику"

Співбесіда - не лотерея. Успішний пошук роботи напряму залежить від докладених сил і наявних знань.

Для того, щоб бути максимально готовим до інтерв'ю і зайвий раз не нервувати, новачкам радять:

заздалегідь повторити всю теоретичну базу знань

почитати на спеціалізованих порталах (DOU, dev.ua і т.ін.), які питання можуть ставити кандидатам на обрану вами вакансію і продумати відповіді на них

продумати, які практичні завдання можуть бути в межах співбесіди (все залежить від посади, на яку ви претендуєте)

попрактикуватися у розв'язанні таких завдань

Вірте у свої сили та знання (ілюстративне фото: pixabay.com)

Уточнити формат спілкування

Інколи компанії не уточнюють, в якому саме форматі відбуватиметься онлайн-співбесіда, а також які канали (програми, платформи) для цього використовуватимуться.

Крім того, не всі й не завжди надсилають запрошення з посиланням на відеодзвінок заздалегідь.

Аби уникнути несподіванок, підліткам і новачкам радять проявити ініціативу - запитати в рекрутера (або іншої контактної особи) як саме відбуватиметься співбесіда та які інструменти вам для цього знадобляться.

Це дозволить зрозуміти, що на вас очікує, та підготуватися завчасно (завантажити необхідний додаток чи програму, підготувати гаджети і т.ін.).

Перевірити техніку й скласти план "Б"

У межах підготовки до співбесіди обов'язково потрібно:

перевірити наявність стабільного доступу до інтернету

протестувати функціональність інструмента (програми), завдяки якому проходитиме онлайн-зустріч

перевірити адекватність роботи комп'ютера (ноутбука) та його операційної системи

перевірити, чи працює камера, навушники (гарнітура) та інші необхідні девайси

Якщо під час інтерв'ю вам може знадобитися показ власного екрана, варто перевірити, чи працює ця функція (або навчитися це робити, якщо раніше ви цього не практикували).

Крім того, варто продумати план "Б" на випадок блекауту чи проблем зі зв'язком (підготувати альтернативний зарядний пристрій, точку доступу до мобільного інтернету тощо).

Все необхідне має бути під рукою (ілюстративне фото: pixabay.com)

Підготувати "робоче місце"

Успішна онлайн-співбесіда вимагає окремого "робочого місця" для всіх її учасників.

Йдеться про те, що потрібно підготувати зручне, тихе та добре освітлене місце (щоб співрозмовники добре чули і бачили один одного, а також не відволікались на сторонні шуми чи яскраві "картинки" на задньому тлі).

Якщо під час співбесіди у приміщенні окрім вас перебуватиме ще хтось, обов'язково попередьте цю людину (людей) про необхідність:

зберігати тишу

не відволікати вас від процесу

не "світитись" перед камерою

Подбати про зовнішній вигляд

Готовність до співбесіди додасть впевненості вам і порадує інтерв'юера. Йдеться не лише про моральний стан, але й про зовнішній вигляд.

Для онлайн-співбесіди варто обрати комфортне та стримане вбрання без крайнощів (халатів або ж костюмів трійок). Можна обрати щось у стилі кежуал у нейтральних або пастельних тонах.

До початку зустрічі варто глянути на себе у дзеркало й за потреби освіжити обличчя, поправити зачіску чи макіяж (краще обійтися без "вечірніх" варіантів).

Картинка має бути привабливою, але без перебору (ілюстративне фото: pixabay.com)

Приходити завчасно

Приходити на будь-яке інтерв'ю варто завчасно.

Якщо зустріч з рекрутером запланована в онлайн-форматі, долучитися до неї можна за 5 хвилин до початку.

Проте біля "робочого місця" ви маєте бути раніше, аби встигнути завантажити комп'ютер (ноутбук) і перевірити роботу всіх необхідних програм і гаджетів.

Заспокоїти нерви

Ця порада може здаватися дещо банальною, але вона необхідна. Якщо ви зберетеся з силами й постараєтесь не нервувати - комфортніше буде і вам, і інтерв'юеру.

Співбесіда - це діалог, а не не допит чи екзамен. Тому з першої хвилини розмови видихніть і "відпустіть" все зайве.

Рекрутер - така сама людина, як і ви. Він також готується до зустрічі заздалегідь і теж може хвилюватися. Проте коли співбесіда розпочалась - всі його учасники мають сконцентруватися на комфортному й корисному спілкуванні, а не нервах чи емоціях.

Пам'ятайте, що для отримання першого офферу в IT-сфері важливі не лише технічні знання та навички, але й особисті якості людини - бажання розвиватися, рухатися вперед, проявляти гнучкість мислення.

Паніка нікому й ніколи не допомагає (ілюстративне фото: pixabay.com)

Підтримувати діалог

Співбесіда має бути діалогом, а не нудним монологом однієї зі сторін. Тут важливо вміти слухати співрозмовника, вникати в те, що вам говорять, про що запитують, а також адекватно на це реагувати.

Дехто з експертів наголошує, що "слухання" на початковому етапі зустрічі має бути 80%, а "говоріння" - 20%.

Поширеною є ситуація, коли знервований кандидат починає розповідати про себе, але говорить безупинно та абсолютно не те, що від нього очікували почути. При цьому він може володіти всіма необхідними для даної позиції компетенціями, однак в інтерв'юера складається абсолютно інше враження.

Відповідати чесно

Під час спілкування у межах інтерв'ю не варто перебільшувати свої знання чи навички, і тим паче - відверто брехати. Треба знати все, про що ви розповідаєте, адже буквально перший тиждень роботи покаже реальний рівень ваших вмінь.

Розкажіть про свій практичний (технічний) досвід, які ви мали завдання під час спеціалізованого навчання та як саме їх вирішували.

Не турбуйтеся про те, що в резюме - замало (або й зовсім немає) попередніх місць роботи. Коли вас запрошують на співбесіду, про це всім відомо.

Пам'ятайте про те, що навчання - той час, коли молодий фахівець розвивається усебічно, пробує себе в різних напрямах. Виходячи з цього рік якісного навчання може замінити навіть кілька років роботи в індустрії.

Якщо ви не знаєте правильної відповіді на якесь питання, не мовчіть - озвучуйте свої припущення, аби потенційний роботодавець зрозумів хід ваших думок.

Водночас не соромтеся ставити уточнювальні запитання, адже це свідчить про вашу зацікавленість і бажання шукати шляхи до порозуміння.

По той бік екрана - така ж людина, як і ви (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дотримуйтесь принципу KISS

Під час співбесіди спеціалісти радять дотримуватися принципу KISS (Keep It Simple, Stupid).

Йдеться про те, що відповіді та виконання завдань мають бути максимально простими та зрозумілими всім (щоб не здавалося, нібито ви намагаєтесь "заговорити зуби" або "лити воду").

Будьте готові до надзусиль

Під час співбесіди рекрутер (або потенційний роботодавець) має побачити:

вашу готовність до всіх викликів, які можуть виникнути на новій посаді

ваше бажання вчитися нового й отримувати знання за будь-яких обставин

вашу впевненість у собі й потенціал

Водночас у межах розмови не варто "зарубуватися" зі співрозмовником. Технічні дискусії на професійному рівні допустимі, але надмірна непоступливість може здатися неготовністю кандидата працювати в команді.