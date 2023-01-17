Перший молодик 2023 року: коли він буде та чого остерігатися

Що принесе молодий Місяць

Оскільки Місяць буде в знаку Водолія, цей період можна схарактеризувати як час для творчої свободи та зникнення будь-яких рамок, які могли вас обмежувати.

Водолій - це символ істини, дружби та командної роботи, тому сміливо можете загадувати бажання та ставити цілі 21 січня. Не забувайте сильно в них вірити, тому що на молодий Місяць ця енергетика посилюється.

У цей період для всіх знаків Зодіаку можливі вдалі знайомства, романтичні та ділові зустрічі. Хоча малоймовірно, що вони будуть на перспективу, ви добре проведете час і будете згадувати його з теплом. Якщо маєте проблеми з особистими кордонами, хороший момент їх встановити.

Найкраще Молодик у Водолії відобразиться на самих Водоліях, Близнюках та Терезах. Усе, за що ви будете братися, буде успішним та ефективним. Тому будуйте плани та без остраху втілюйте їх.

А от для представників знаків Тельця, Лева, Скорпіона може бути не найкращий період. У цей час доведеться вести активну боротьбу за просування своїх інтересів, підвищення у професійній сфері. Проте дуже скоро ситуація нормалізується.

На молодий Місяць добре створювати карти бажань або цілей (фото: Getty Images)

Що можна робити на молодий Місяць

Від 21 січня 2023 року варто:

зважуватися на ризиковані зміни

шукати нових друзів або кохання

встановлювати особисті межі

створювати нові проєкти

переводити бізнес на пасивний дохід

звертати увагу на деталі

бути готовими до несподіванок

шукати нестандартні розв'язання певних проблем

Що не можна робити