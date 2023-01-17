Первое Новолуние 2023 года: когда оно будет и чего опасаться

Фаза молодой Луны начнется 21 января 2023 года и станет первой в новом году. В этот же период наступает Китайский новый год. Луна будет находиться в знаке Водолея, что отразится достаточно благоприятно.
Чего ждать от Новолуния - подробнее читайте в материале Styler.
Поскольку Луна будет в знаке Водолея, этот период можно охарактеризовать как время для творческой свободы и исчезновения любых рамок, которые могли вас ограничивать.
Водолей - символ истины, дружбы и командной работы, поэтому смело можете загадывать желания и ставить цели 21 января. Не забывайте сильно в них верить, потому что на молодую Луну эта энергетика усиливается.
В этот период для всех знаков Зодиака возможны удачные знакомства, романтические и деловые встречи. Хотя маловероятно, что они будут на перспективу, вы хорошо проведете время и упоминаете его с теплом. Если у вас проблемы с личными границами, хороший момент их установить.
Лучше всего Молодой месяц в Водолее отразится на самих Водолеях, Близнецах и Весах. Все, за что вы будете браться, будет успешным и эффективным. Поэтому стройте планы и без боязни воплощайте их.
А вот для представителей знаков Тельца, Льва, Скорпиона может быть не самый лучший период. В это время придется вести активную борьбу за продвижение собственных интересов, повышение в профессиональной сфере. Однако очень скоро ситуация нормализуется.
На Новолуние хорошо создавать карты желаний или целей (фото: Getty Images)
С 21 января 2023 года стоит:
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