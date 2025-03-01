Перший день весни. Що треба робити та які справи в "чорному списку": поради астролога

Прогноз астропогоди на 1 березня

"Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить у свій успіх. День активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей", - розповіла Соловйова.

"Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності. Невикористана енергія може зашкодити здоров’ю. Цей період пов'язаний із захистом справедливості", - додала вона.

Втім, цього дня настає сприятливий час для однодумців. Тому треба перемагати свої страхи, трансформувати їх на позитивні емоції за допомогою методів психокорекції, підвищувати свій енергетичний захист.

Астролог радить утриматися від хатнього прибирання та сексуальних контактів.

Окрім цього, 1 березня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить експерт.

Також варто пам'ятати, що до 9 березня Юпітер перебуватиме у руйнівному градусі Близнюків. А це - градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість.

"Він приносить випробування на міцність, витривалість і витримку. Притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри. У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат", - нагадала Соловйова.

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