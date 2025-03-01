Первый день весны . Что нужно делать и какие дела в "черном списке": советы астролога

Прогноз астропогоды на 1 марта

"Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех. День активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств", - рассказала Соловьева.

"Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварства. Неиспользованная энергия может навредить здоровью. Этот период связан с защитой справедливости", - добавила она.

Впрочем, в этот день наступает благоприятное время для единомышленников. Поэтому надо побеждать свои страхи, трансформировать их в положительные эмоции с помощью методов психокоррекции, повышать свою энергетическую защиту.

Астролог советует воздержаться от домашней уборки и сексуальных контактов.

Кроме этого, 1 марта - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует эксперт.

Также стоит помнить, что до 9 марта Юпитер будет находиться в разрушительном градусе Близнецов. А это - градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость.

"Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. Притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию. В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор", - напомнила Соловьева.

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