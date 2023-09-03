Перші заморозки прийдуть в Україну зовсім скоро: синоптики назвали дати

Перші заморозки у вересні

Перші вересневі заморозки на ґрунті вже стали своєрідною традицією. І цього року винятку не буде. Однак ця осінь дозволить нам насолоджуватися теплом трохи більше, ніж звичайно.

За прогнозом синоптика та кандидата географічних наук Ігоря Кибальчича на сайті Meteoprog, перші заморозки варто очікувати лише у третій декаді вересня.

Він зазначає, що температура повітря знижуватиметься поступово, як вдень, так і вночі. Очікується, що до середини вересня нічні показники впадуть до +6 +13 градусів, вдень повітря прогріватиметься до +20 +26 градусів.

У південній частині України буде значно тепліше. Вночі +12 +18 градусів, вдень повітря прогріватиметься до +22 +28 градусів.

"У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі мінусові температури можуть фіксуватися і в повітрі", - зазначає Кибальчич.

Карта погоди (скриншот)

Яка погода чекає на українців у вересні

Середньомісячна температура вересня очікується в межах +15 +20 градусів, що на 1-3 градуси вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме від 25 до 65 мм, у західних областях місцями 70-100 мм. Ці показники в межах норми, а подекуди навіть нижчі за норму на 20-30%.

За словами синоптика, у першій декаді вересня варто очікувати опади у західних, центральних та північних областях. А ось у південних та східних регіонах буде переважно сухо.

У другій та третій декаді місяця опади в Україні малоймовірні. Розмиті атмосферні фронти принесуть локальні дощі на Правобережжі країни. На сході та півдні відзначиться значний ризик посилення посухи та збереження найвищого рівня пожежної небезпеки (5 клас).

Варто зазначити, що з 5 вересня у більшості областей України очікується сухий та теплий період, з підвищенням температури вдень до +25 +28 градусів. Вночі очікується від 12 до 17 градусів.

Сильні дощі прийдуть після 15 вересня, а зниження температури повітря варто очікувати лише після 24-25 вересня.