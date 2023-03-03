Шольц у Вашингтоні обговорить із Байденом постачання зброї та боєприпасів Україні, - Bloomberg

Питання постачання зброї та боєприпасів Україні стоятиме на порядку денному під час переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом США Джозефом Байденом у п'ятницю, 3 березня, у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Це буде другий візит Шольця до Білого дому з моменту вступу на посаду 2021 року.

Як зазначає видання, у той час як США та Німеччина вже погодили відправку бойових танків і ракет Patriot в Україну на початку цього року, ЗСУ все ще чекають на велику частину цієї техніки і стикаються з нестачею артилерійських снарядів.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у четвер повідомив журналістам, що Байден та Шольц, ймовірно, обговорять свої нещодавні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, майбутній саміт НАТО та відносини з Китаєм. За його словами, два лідери зустрінуться в Овальному кабінеті протягом години, і ймовірно, проведуть значну частину часу віч-на-віч.

Як зазначає Bloomberg, Україні потрібно більше снарядів, зокрема для поставлених Німеччиною танків та засобів ППО. Берлін вивчає можливість спільних закупівель у рамках Європейського Союзу, але брюссельська бюрократія може уповільнити цей процес, заявив німецький урядовець. Одним із можливих рішень може бути перенесення частини виробництва в США, де більше потужностей.

Питання танках ускладнюється тим, як було прийнято січневе рішення. Радник Байдену з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що уряд Шольца погодився направити в Україну бойові танки Leopard 2 лише за умови, що США відправлять танки Abrams. На день пізніше офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заперечив Саллівану і заявив, що такого зв'язку ніколи не було. Ще в січні Шольц наполягав на тому, що Німеччина постачатиме танки лише за погодженням зі своїми союзниками.

Пропозиція для України та Росії, яку Пекін виклав минулого місяця, створює додаткові складнощі для Байдена та Шольца, вважає видання. США та їхні союзники щодо НАТО відхилили план, який закріпив би територіальні завоювання Росії в Україні.

Два лідери прагнуть уникнути будь-якого сценарію, в якому Китай міг би зіграти важливішу роль і зрештою відкрито підтримати Росію, оскільки вони прагнуть ще більше ізолювати президента Володимира Путіна. Шольц попередив Китай не озброювати Росію і висловив розчарування через те, що Пекін більше не бажає приєднуватися до "явного засудження нападу Росії", узгодженого лідерами G-20 на Балі минулого року.

Високопоставлений американський чиновник процитував коментарі Шольца як свідчення того, що США та Німеччина згодні у своєму підході. Ймовірно, випливе тема потенційного постачання Китаю зброї, але офіційний представник США відмовився обговорювати, чи координують країни можливі санкції проти Пекіна.

За словами німецького чиновника, оскільки європейська економіка пристосовується до обмежень на російські енергоносії та інші товари, Шольц та Байден також обговорять ідею створення сировинного клубу між США, Європою та, можливо, іншими демократичними країнами, такими як Японія та Австралія.

За словами чиновника, європейські чиновники та керівники сподіваються, що така угода поставить їхні компанії у таке саме положення, як Мексику та Канаду, які мають угоду про вільну торгівлю зі США, коли справа доходить до доступу до масштабної програми Байдену щодо екологічних субсидій.

Повідомлення Байдена Шольцу полягатиме в тому, що закон США приносить користь не тільки Америці, і що адміністрація Байдена закликає інші країни вжити аналогічних заходів у координації із законом США щодо зниження інфляції.

Шольц їде до Вашингтона без звичайної прес-делегації, і після зустрічі пресконференцію не заплановано. Представник уряду Німеччини сказав, що цього разу два лідери хочуть зберегти конфіденційність свого обговорення.