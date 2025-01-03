Перші 6 речей, які необхідно зробити відразу ж після купівлі нового ПК

Запустіть оновлення Windows на новому комп'ютері

Перший крок може здатися найбільш виснажливим. Не варто виходити в інтернет, якщо ваша версія Windows не повністю оновлена і не захищена актуальними патчами - це важливе правило.

Залежно від того, скільки часу ваш комп'ютер провів на полиці магазину, оновлення може зайняти кілька хвилин або кілька годин. Але цей процес необхідно завершити.

Microsoft випускає оновлення для Windows щонайменше раз на місяць. Раніше великі оновлення для Windows 10 і 11 виходили двічі на рік, а тепер випускається раз на рік, а протягом року додаються окремі нові функції. Якщо ваш комп'ютер не оновлений, ви можете пропустити важливі виправлення безпеки та корисні функції.

Спочатку переконайтеся, що ваш комп'ютер підключений до інтернету. У Windows 10 відкрийте меню "Пуск" і перейдіть у "Налаштування", "Оновлення та безпека", "Перевірити наявність оновлень". Система почне пошук доступних оновлень. Завантажте та встановіть їх, потім перезавантажте комп'ютер і повторіть процес кілька разів, поки система не перестане знаходити нові оновлення.

В ідеалі цей процес займе небагато часу, але в гіршому випадку оновлення нового комп'ютера може зайняти годину або більше.

Хороша новина в тому, що в майбутньому Windows буде автоматично завантажувати і встановлювати оновлення в міру їх випуску. Вам потрібно просто пережити цей перший етап.

Продовжуйте оновлювати Windows, поки не з'явиться повідомлення про те, що все оновлено (фото: PCWorld)

Встановіть ваш улюблений браузер

Користувачі, яким не підходить Microsoft Edge, можуть скористатися Chrome, Firefox або Opera.

Упродовж тривалого часу Chrome залишався головним рекомендованим браузером, проте сьогодні Edge вважається одним із найкращих варіантів для роботи в інтернеті, особливо для тих, хто відкритий до нових рішень.

До того ж Edge встановлено за замовчуванням в операційній системі Windows.

Тим, хто хоче вивчити інші можливості, варто звернути увагу на матеріали, присвячені перевагам Firefox, Vivaldi, Edge і Opera, щоб вибрати найбільш підходящий браузер.

Налаштуйте безпеку вашого нового ПК

Тепер, коли ви зробили перші налаштування, настав час подбати про безпеку.

У більшості випадків Windows постачається з увімкненою Windows Security, якщо тільки ваш ноутбук або настільний ПК не містить попередньо встановленої пробної версії стороннього антивіруса.

Windows Security - це просте і надійне рішення для захисту від шкідливих програм, яке підійде більшості користувачів. Воно відмінно виявляє загрози, але не пропонує багато додаткових функцій.

Однак ця система безпеки не найфункціональніша. Наприклад, ви не зможете налаштувати розклад перевірок, а також Windows Security не захищає від онлайн-загроз, таких як фішинг.

Налаштуйте безпеку вашого нового ПК (фото: PCWorld)

Очистіть комп'ютер від

Тепер, коли захист налаштовано, настав час позбавити ваш ПК зайвого "сміття".

Цей крок можна пропустити, якщо ви самі зібрали комп'ютер із чистим встановленням Windows. Звичайні версії Windows не містять надлишкового софту, так само, як і кастомні збірки від виробників на кшталт Falcon Northwest Fragbox. Однак готові пристрої від відомих брендів майже завжди перевантажені непотрібними програмами.

Найпростіший спосіб позбутися зайвого - введіть у пошуковий рядок Windows "Додавання або видалення програм", а потім виберіть відповідний пункт у результатах пошуку. Перегляньте список встановлених додатків і видаліть усі непотрібні програми.

Не видаляйте додатки від виробників вашого обладнання. Наприклад, софт від Intel, AMD, Nvidia, Microsoft, HP або Lenovo варто залишити. Але все, що належить до попередньо встановленого софту на кшталт пробних версій антивірусів, Dropbox, Candy Crush, Netflix, Spotify або App Collections, можна сміливо видаляти.

Якщо ви вирішили зробити чисте встановлення Windows і хочете зберегти деякі програми (наприклад, Office), не забудьте заздалегідь записати серійні номери. Для цього можна використовувати програми на кшталт Belarc Advisor, щоб отримати ключ продукту.

Однак для більшості користувачів достатньо просто пройтися по списку встановлених додатків і видалити основні непотрібні програми.

Очистіть комп'ютер від непотрібних програм (фото: PCWorld)

Створіть резервну копію нового комп'ютера

Тепер ваш ПК нарешті готовий до роботи: він захищений, оновлений, очищений від непотрібного софту і налаштований для ваших потреб. Але перед цим залишається ще один важливий крок.

Зараз, коли ваш комп'ютер в ідеальній формі, саме час створити клоновану копію або образ жорсткого диска, з якого завантажується Windows, і зберегти її на іншому накопичувачі.

Це створить "знімок" вашого диска, який можна використовувати для завантаження Windows, якщо основний диск вийде з ладу. Наявність такої копії в актуальному, оновленому стані без зайвого софту позбавить вас від необхідності знову виконувати все це налаштування під час перевстановлення Windows.

У чому різниця між клоном і образом?

Клон - це точна копія вашого жорсткого диска на іншому накопичувачі, включно з файлами та завантажувальним записом. Він повністю займає другий диск, але його можна відразу використовувати, просто підключивши до комп'ютера.

Образ - це величезний файл, що містить усі дані з вашого ПК. Після збою система на основі образу відновлюється складніше, ніж із клону, але образ гнучкіший у зберіганні, оскільки це просто великий файл, який можна розмістити де завгодно.

Оновіть драйвери на новому комп'ютері

Цей крок необов'язковий і підходить не всім. Некоректні драйвери можуть викликати проблеми, тому, якщо ваш комп'ютер з коробки працює нормально, а ви використовуєте його для базових завдань - пошуку в інтернеті або роботи в Office - сміливо пропустіть цей крок. Windows Update уже встановив необхідні драйвери для вашого обладнання.

Однак, якщо ви самі збирали ПК або використовуєте ігровий комп'ютер, краще перевірити, чи є новіші версії драйверів. Windows Update може не завжди встановлювати найсвіжіші драйвери. Нові версії драйверів для материнської плати або Wi-Fi-модулі можуть підвищити продуктивність і додати корисні функції.

Геймерам особливо важливо регулярно оновлювати драйвери відеокарти для оптимальної роботи нових ігор. На щастя, це легко зробити за допомогою офіційних додатків Nvidia або AMD, які повідомляють про вихід нових версій.

Драйвери (фото: PCWorld)