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Перша зі Східної Європи: LOBODA виступила на проєкті GRAMMY

Фото: LOBODA виступила на проєкті GRAMMY (прес-служба співачки)
Автор: Олександр Мороз

У рамках міжнародного проєкту Global Spin українська артистка LOBODA виступила на офіційному сайті американської музичної премії GRAMMY із піснею “Mentor”. Артистка наживо заспівала свій хіт двома мовами: англійською та українською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу співачки.

"Для мене ця новина - велика честь і відповідальність. З радістю прийняла запрошення виступати і пишаюся можливістю представити свою країну на такій масштабній світовій платформі", - заявила LOBODA.

Global Spin є проєктом національної академії мистецтва та звукозапису GRAMMY та має на меті об'єднати світову музичну спільноту. Українка LOBODA стала першою серед виконавців зі Східної Європи, хто взяв участь у заході.

Правила проєкту забороняють артистам використовувати фонограму, а їхні виступи публікують на офіційному сайті та соціальних мережах GRAMMY.

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