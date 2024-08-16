Первая из Восточной Европы: LOBODA выступила на проекте GRAMMY

"Для меня эта новость – большая честь и ответственность. С радостью приняла приглашение выступать и горжусь возможностью представить свою страну на столь масштабной мировой платформе", - заявила LOBODA.

Global Spin является проектом национальной академии искусства и звукозаписи GRAMMY и имеет целью объединить мировое музыкальное сообщество. Украинка LOBODA стала первой среди исполнителей из Восточной Европы, принявших участие в мероприятии.

Правила проекта запрещают артистам использовать фонограмму, а их выступления публикуют на официальном сайте и социальных сетях GRAMMY.