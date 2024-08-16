Перша зі Східної Європи: LOBODA виступила на проєкті GRAMMY

У рамках міжнародного проєкту Global Spin українська артистка LOBODA виступила на офіційному сайті американської музичної премії GRAMMY із піснею “Mentor”. Артистка наживо заспівала свій хіт двома мовами: англійською та українською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу співачки.

"Для мене ця новина - велика честь і відповідальність. З радістю прийняла запрошення виступати і пишаюся можливістю представити свою країну на такій масштабній світовій платформі", - заявила LOBODA.

Global Spin є проєктом національної академії мистецтва та звукозапису GRAMMY та має на меті об'єднати світову музичну спільноту. Українка LOBODA стала першою серед виконавців зі Східної Європи, хто взяв участь у заході.

Правила проєкту забороняють артистам використовувати фонограму, а їхні виступи публікують на офіційному сайті та соціальних мережах GRAMMY.