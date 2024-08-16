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Первая из Восточной Европы: LOBODA выступила на проекте GRAMMY

Пятница 16 августа 2024 17:54
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Первая из Восточной Европы: LOBODA выступила на проекте GRAMMY Фото: LOBODA выступила на проекте GRAMMY (пресс-служба певицы)
Автор: Александр Мороз

В рамках международного проекта Global Spin украинская артистка LOBODA выступила на официальном сайте американской музыкальной премии GRAMMY с песней Mentor. Артистка вживую спела свой хит на двух языках: английском и украинском.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу певицы.

"Для меня эта новость – большая честь и ответственность. С радостью приняла приглашение выступать и горжусь возможностью представить свою страну на столь масштабной мировой платформе", - заявила LOBODA.

Global Spin является проектом национальной академии искусства и звукозаписи GRAMMY и имеет целью объединить мировое музыкальное сообщество. Украинка LOBODA стала первой среди исполнителей из Восточной Европы, принявших участие в мероприятии.

Правила проекта запрещают артистам использовать фонограмму, а их выступления публикуют на официальном сайте и социальных сетях GRAMMY.

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