Перша повня 2023 року: які зміни готує особливий час і кому пощастить

Тенденції Повні у Раку (7-21 січня 2023)

Повня у Раку піднімає на поверхню сімейні теми. Можливо, спливуть якісь сімейні таємниці або можуть загостритись конфлікти з родичами, вийти на поверхню те, що довго замовчувалося.

"Намагайтеся обминати гострі кути і не вплутуватися в сварки. Найкраще сконцентруватися на хорошому, на тому, що об'єднує. Згадайте сімейні традиції, зателефонуйте далеким родичам, вшануйте пам'ять предків, що пішли", - радить експерт.

В цілому енергії Повні сприятливі

Партнерські стосунки вийдуть на новий рівень. Не поспішайте, слідуйте крок за кроком до глобальної мети. Концентруйтеся на майбутньому, прописуйте домовленості та продумуйте кожен крок. Гарна закладка на майбутнє. Якщо в оточенні з'являться нові люди, слідуйте своїй інтуїції - будувати з ними стосунки чи ні.

"Проявляйте себе, заявляйте про свої проекти, будьте активними. Гарний час для нетворкінгу та навчань. Однак не варто поспішати у висловлюваннях, можуть бути певні казуси та нерозуміння один одного. Люди можуть говорити щось невпопад чи трактувати якось по-своєму ваші слова. Якщо сумніваєтеся, краще вкотре уточнити, особливо з малознайомими людьми, сусідами, далекими родичами, чи вірно ви зрозуміли один одного", - пише Альона Лісна.

Ймовірні конфлікти

Можуть бути: конфлікти з сусідами, складнощі з технікою, неправильне трактування та ситуації "сказав, не подумавши", причіпки та образи з родичами, відтяжки домовленостей.

Добре в цей час: приділити час сім'ї та традиціям, бути уважними, проявляти активність, підвищувати кваліфікацію, йти на навчання, ремонтувати техніку.