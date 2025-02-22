Перша батьківська субота у 2025 році: як правильно поминати рідних

Коли потрібно поминати померлих

Перша Вселенська м'ясопусна поминальна субота випадає за тиждень до початку Великого посту. Саме тому вона і має назву "м'ясопусна", оскільки під час Великого посту вживати м'ясо не можна - аж до Великодня. Цього року поминальна субота випадає на 22 лютого.

Як поминати рідних у такий день

За традицією у такий день згадують своїх померлих родичів та близьких людей. Зранку заведено відвідувати спеціальну службу, де моляться за спочилих, служать спільні панахиди.

Можна замовити у храмі спеціальну службу, а можна написати записку для священника, де вказують, за кого з померлих потрібно помолитися.

Під час богослужіння треба молитися не тільки за покійних родичів, а й за всіх померлих християн. Таким чином ніхто зі спочилих не залишається без молитви.

У церквах також ставлять свічки за упокій душі померлих. Якщо немає можливості відвідати церкву та панахиду, то поставити свічку та помолитися можна вдома - перед портретом померлої людини.

На поминальні служби у церкві приносять хліб, крупи, борошно, печиво, сіль або цукерки - щось, чим можна підтримати нужденних, які помоляться за упокій душі.

Після служби традиційно відвідують цвинтар та наводять лад на могилах і навколо, ставлять свічки та квіти. Однак у поминальну суботу у лютому варто врахувати погодні умови.

В старі часи була ще одна традиція - зробити одну добру справу. Це може бути милостиня, поминальна трапеза або допомога тому, хто її потребує.

Також можна зібратися ввечері всією родиною, щоб разом повечеряти та згадати померлих близьких.

А що робити в поминальні дні не варто?