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Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)

Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлія Любченко

Періс Хілтон вирішила публічно звернутися до чоловіка й привітати його з Днем народження милими архівними фото.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис зірки.

Періс Хілтон ніжно звернулась до чоловіка та показала поцілунки

42-річна зірка реаліті-шоу та співачка "Stars Are Blind" опублікували в Instagram приємний пост, присвячений особливому дню Реума.

"З днем народження, коханий. Кожного разу, коли я дивлюся у твої очі, я відчуваю, що я вдома. Кожен день з тобою - це казка. Я неймовірно вдячна за наше спільне життя з милою командою та за всі пригоди, які нас чекають. Люблю тебе безмежно. Не можу дочекатися, щоб разом створити ще багато чудових спогадів по всьому світу", - звернулась до чоловіка Періс. 

Також Періс додала багато фотографій, де вона з Реумом цілується на різних локаціях, що виглядає дуже мило та романтично, адже за коханням двох щасливих людей завжди приємно спостерігати. 

Періс Хілтон привітала коханого з Днем народження (фото: instagram.com/parishilton)

Але це ще не все, Хілтон також виклала відео з коханим, в якому пригадала їхнє весілля, милі кадри й легкий танець у білій сукні. А також інші моменти з подружнього життя. 

"Вітаю з Днем народження мого чоловіка та найкращу подругу Картера. Дякую за те, що змушуєш мене почуватися такою безпечною, як вдома, і більш коханою, ніж мене коли-небудь любили раніше. Ти справді показав мені, що таке справжнє кохання.  У тебе золоте серце, і я так радію всім нашим пригодам.Люблю тебе все більше і більше з кожним днем", - пише співачка.

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