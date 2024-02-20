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Періс Хілтон показала яскраві образи у новій зйомці (відео)

Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлія Любченко

Періс Хілтон - відома американська зірка, яка любить дивувати своїх прихильників не лише творчими витівками, а ще й своїми луками.

Про крайні образи Періс Хілтон розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Періс Хілтон показала цікаві образи

Періс Хілтон днями показала відео, в якому засвітила кілька нових та цікавих образів, всі вони різні, але кожен з них має свою родзинку. 

Наприклад, перший образ зірки складається зі спідниці та накидки світло-сірого кольору, які разом нагадують затишну ковдру. Цей образ Періс доповнила свій нестандартний образ сумкою такого ж кольору від спільного кампейну Marc Jacobs та Heavn. 

Скриншот

Другий образ Хілтон є дуже яскравим, адже має помаранчевий колір та є досить звабливим, оскільки це коротка міні-сукня, яка має сміливий розріз з одного боку на талії та зображення. 

Скриншот

А ось третій образ став найефективнішим, хоч і має чорний колір. Проте, чорний - не означає сумний чи траурний, зазвичай, цей колір носять жінки, щоб підкреслити фігуру або ж настрій. Але врешті-решт, все залежить від самого одягу. 

Зірка одягла закриту чорну сукню з горловиною та рукавицями, до цього ж луку Періс додала чорну сумку від того ж  кампейну Marc Jacobs та Heavn. 

Скриншот

У таких фотосесіях для брендів Хілтон часто бере участь, адже з них виходять чудові фотографії та є можливість приміряти на себе нові образи.

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