Период неожиданных сюрпризов: женский гороскоп с 31 августа по 6 сентября

Гороскоп на первую неделю осени сулит женщинам много сюрпризов, избавление от многих проблем и вероятные жизненные экзамены, которые придется пройти.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 31 августа по 6 сентября и кому звезды обещают удачу во всех начинаниях. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Астрологи рекомендуют отбросить чрезмерную мнительность и подозрительность, так как иногда черная кошка – это просто кошка. Не стоит искать в событиях на этой неделе плохие сигналы или пугающие знаки. Это может негативно отразиться на общении с окружающими. Сохраняйте внутреннюю гармонию и не позволяйте негативным мыслям привести вас к проблемам.

Женщина-Телец

С первых дней сентября Тельцов могут преследовать финансовые трудности, но астрологи советуют не сильно расстраиваться, а найти причины неудач. Неделя будет продуктивной и запоминающейся, прекрасный период для энергичных дел, везения и решительности. Есть шанс получить выгодное предложение о работе, если нужные люди узнают о ваших невероятных навыках.

Женщина-Близнецы

Осень начнется для Близнецов с самореализации и творческой активности. Астрологи советуют выбирать сложные и интересные цели, а не рутину. Сил хватит на все, важно только верно организовать и расставить приоритеты. Начало сентября – удачное время, чтобы воплотить все свои планы в жизнь. Для того чтобы достичь успеха – сплотите вокруг себя надежных людей.

Женщина-Рак

Начало сентября принесет хлопоты в семейных или личных делах, времени для работы будет мало. Появится усталость и нежелание распутывать клубок проблем, но энергию помогут вернуть творчество и спорт. Заручитесь поддержкой, чтобы реализовать свои идеи и решить сложные задачи, не стоит действовать в одиночку.

Женщина-Лев

Сентябрь принесет много нестандартных ситуаций и парадоксы. Будет много хлопот, проблем, но одновременно с этим, Львиц ждут счастливые перемены и приятные моменты. Не стоит плыть по течению, нужно взять свою жизнь в свои руки и верно расставить приоритеты. Свободные женщины окажутся под впечатлениями романтического характера, и новый роман будет иметь шансы на перспективный союз.

Женщина-Дева

Девам стоит в ближайшую неделю объективно оценивать происходящее и не упускать из виду прекрасные возможности. 3-4 сентября могут возникнуть ситуации, в которых понадобится помощь или совет более мудрого человека. Девам не хватит своего опыта в личной жизни или здоровье, не стоит полагаться только на собственное мнение. Возможны сомнения и потеря мотивации.

Женщина-Весы

Не стоит потакать всем своим желаниям в ближайшие дни, не переносите повседневные дела на потом. Самые важные аспекты на этой неделе – работа и здоровье, не упускайте их из внимания. Сентябрь принесет прилив сил, и возможности справиться со всеми неурядицами. Будьте аккуратны в принятии решений в области карьеры, физического и духовного здоровья. В конце недели возникнет сложная ситуация, постарайтесь не потерять контроль над ней.

Женщина-Скорпион

Звезды сулят подтверждение того, что ничего в этой жизни не происходит случайно. Неприятные моменты в конечном итоге принесут счастье и везение в делах. Не стоит раньше времени обижаться на Вселенную и делать поспешные выводы, так как неприятности принесут счастливые изменения в вашу жизнь. Не теряйте контроль над бытовыми и рабочими обязанностями.

Женщина-Стрелец

Калейдоскоп событий в ближайшую неделю вам обеспечен, вы окажетесь на пороге новой жизни и перемены будут развиваться стремительно. В обычных делах будет отмечаться обновление и потребность нестандартно подходить к решению проблем. Постарайтесь наполнить свою жизнь разносторонними задачами и совместить подвиги с удовольствиями. Отнеситесь бережно к своим делам и закрывайте старые главы жизни.

Женщина-Козерог

В начале месяца вас ожидает новый виток профессиональной активности и развития. Астрологи рекомендуют не торопиться, так как есть риск поспешных и неправильных решений, неверного выбора. Энергии добавит повышенное стремление к обучению и росту. В конце недели посвятите время уходу за собой и здоровью.

Женщина-Водолей

Неделя будет неспокойной, и под воздействие планет попадут все сферы жизни. Начало месяца станет периодом радикальных изменений и перестановок. Если вы не готовы к такому повороту, то обойдитесь менее резкими шагами – смените имидж, переставьте мебель в доме. Совершенно незначительные мелочи могут привлечь в вашу жизнь удачи и перемены, но их качество будет зависеть от вашего настроения. Постарайтесь с понедельника наладить внутреннюю гармонию и держать ее до конца недели.

Женщина-Рыба

Будьте осторожны и внимательны, так как неделя будет очень напряженной, могут быть конфликты и серьезные проблемы. Нужно позаботиться о сильной защите своей энергии и равновесия. Появится возможность воплотить в жизнь самые тайные планы, которые появились этим летом. Добавьте настойчивости и упрямства, скажите в нужный момент важное "да". Ваши старания не пройдут незаметно в самых глубоких личных и интимных областях жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп на сентябрь и сообщили, кто окажется на высоте.