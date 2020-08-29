Період несподіваних сюрпризів: жіночий гороскоп з 31 серпня по 6 вересня

Гороскоп на перший тиждень осені обіцяє жінкам багато сюрпризів, позбавлення від багатьох проблем і ймовірні життєві іспити, які доведеться пройти.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 31 серпня по 6 вересня і кому зірки обіцяють успіх у всіх починаннях. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Астрологи рекомендують відкинути надмірну недовірливість і підозрілість, оскільки іноді чорна кішка – це просто кішка. Не варто шукати в подіях на цьому тижні погані сигнали або настрашливі знаки. Це може негативно позначитися на спілкуванні з оточенням. Зберігайте внутрішню гармонію і не дозволяйте негативним думкам привести вас до проблем.

Жінка-Телець

З перших днів вересня Тельців можуть переслідувати фінансові труднощі, але астрологи радять не сильно засмучуватися, а знайти причини невдач. Тиждень буде продуктивним і запам'ятається, прекрасний період для енергійних справ, везіння і рішучості. Є шанс отримати вигідну пропозицію про роботу, якщо потрібні люди дізнаються про ваші неймовірні навички.

Жінка-Близнюки

Осінь почнеться для Близнюків з самореалізації та творчої активності. Астрологи радять вибирати складні та цікаві цілі, а не рутину. Сил вистачить на все, важливо лише правильно організувати та розставити пріоритети. Початок вересня – вдалий час, щоб втілити всі свої плани в життя. Для того, щоб досягти успіху – згуртуєте довкола себе надійних людей.

Жінка-Рак

Початок вересня принесе клопоти у сімейних або особистих справах, часу для роботи буде мало. З'явиться втома та небажання розплутувати клубок проблем, але енергію допоможуть повернути творчість і спорт. Заручіться підтримкою, щоб реалізувати свої ідеї та вирішити складні завдання, не варто діяти поодинці.

Жінка-Лев

Вересень принесе багато нестандартних ситуацій і парадокси. Буде багато турбот, проблем, але одночасно з цим, Левиць чекають щасливі зміни та приємні моменти. Не варто плисти за течією, треба взяти своє життя у свої руки й вірно розставити пріоритети. Вільні жінки опиняться під враженнями романтичного характеру, і новий роман буде мати шанси на перспективний союз.

Жінка-Діва

Дівам варто в найближчий тиждень об'єктивно оцінювати події та не упускати з уваги прекрасні можливості. 3-4 вересня можуть виникнути ситуації, в яких знадобиться допомога або порада більш мудрої людини. Дівам не вистачить свого досвіду в особистому житті чи здоров'ю, не варто покладатися тільки на власну думку. Можливі сумніви та втрата мотивації.

Жінка-Терези

Не варто потурати всім своїм бажанням найближчими днями, не переносьте повсякденні справи на потім. Найважливіші аспекти цього тижня – робота і здоров'я, не випускайте їх з уваги. Вересень принесе приплив сил, і можливості впоратися з усіма негараздами. Будьте обережні у прийнятті рішень в області кар'єри, фізичного та духовного здоров'я. Наприкінці тижня виникне складна ситуація, постарайтеся не втратити контроль над нею.

Жінка-Скорпіон

Зірки обіцяють підтвердження того, що нічого в цьому житті не відбувається випадково. Неприємні моменти в кінцевому підсумку принесуть щастя і везіння у справах. Не варто завчасно ображатися на Всесвіт і робити поспішні висновки, оскільки неприємності принесуть щасливі зміни у ваше життя. Не втрачайте контроль над побутовими та робочими обов'язками.

Жінка-Стрілець

Калейдоскоп подій у найближчий тиждень вам забезпечений, ви опинитеся на порозі нового життя і зміни будуть розвиватися стрімко. У звичайних справах буде відзначатися оновлення і потреба нестандартно підходити до розв'язання проблем. Постарайтеся наповнити своє життя різнобічними завданнями та поєднати подвиги з задоволеннями. Дбайливо поставтеся до своїх справ і закривайте старі глави життя.

Жінка-Козеріг

На початку місяця вас чекає новий виток професійної активності та розвитку. Астрологи рекомендують не поспішати, оскільки є ризик поспішних і неправильних рішень, невірного вибору. Енергії додасть підвищене прагнення до навчання і зростання. Наприкінці тижня присвятіть час догляду за собою і здоров'ю.

Жінка-Водолій

Тиждень буде неспокійним, і у вплив планет потраплять всі сфери життя. Початок місяця стане періодом радикальних змін і перестановок. Якщо ви не готові до такого повороту, то обійдіться менш різкими кроками – змініть імідж, переставте меблі вдома. Зовсім незначні дрібниці можуть залучити у ваше життя удачі та зміни, але їх якість буде залежати від вашого настрою. Постарайтеся з понеділка налагодити внутрішню гармонію і тримати її до кінця тижня.

Жінка-Риба

Будьте обережні та уважні, через те, що тиждень буде дуже напруженим, можуть бути конфлікти та серйозні проблеми. Потрібно подбати про сильний захист своєї енергії й рівноваги. З'явиться можливість втілити в життя самі таємні плани, які з'явилися цього літа. Додайте наполегливості, впертості, скажіть в потрібний момент важливе "так". Ваші старання не пройдуть непомітно в самих глибоких особистих і інтимних сферах життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп на вересень і повідомили, хто опиниться на висоті.