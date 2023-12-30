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"Переживаю свою трагедію": дружина Віктора Павліка налякала фанів фото з лікарні

Віктор Павлік з дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, налякала прихильників фото з лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.

Артист опинився під крапильницею

Ще із самого ранку інфлюенсерка повідомила у своїх stories, що переживає власну трагедію, однак ніякої конкретики від неї не було.

"Поки країна переживає своє лихо, я переживаю свою трагедію. Не дарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила", - заінтригувала Катерина.

Дружина Павліка повідомила про особисту трагедію (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вже увечері вона оприлюднила чорно-білу світлину. На ній зображена чоловіча рука, ймовірно, виконавця, та крапельниця.

"Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже у новому році", - додала обраниця Павліка.

Віктор Павлік під крапильницею (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, влітку цього року лікарі діагностували у Віктора проблему із серцем, яка потребує хірургічного втручання.

Якщо йому не поставлять штучний серцевий клапан для нормального функціонування м'яза, то є загроза раптової смерті.

А нещодавно Катерина повідомила фоловерам, що співак не погодився на операцію.

Сама ж вона намагається намагається вмовити його поправити своє здоров’я. 

Віктор Павлік з дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)

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