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Переживал весь вагон: пассажиры и стюард "Интесити" спасли ребенка

Автор: Анна Шиканова

В поезде Укрзализныци "Интерсити", который направлялся из Днепра в Киев, стюард вместе с пассажирами спасли ребенка. Девочке стало плохо и совместными усилиями ребенку оказали первую помощь, успокоили маму.

Об этом рассказал пассажир поезда Сергей Чернявский на своей странице в Facebook.

Как сообщил пассажир, во второй вагон поезда №732 "Днепр-Киев" на одной из станций зашли мама с маленькой девочкой. Ребенку через два часа стало плохо: началась рвота, она плакала и была испугана. Мама в это время пыталась дозвониться семейному врачу.

Пассажиры кинулись за помощью к стюардам, чтобы они сделали объявление по вагонам о том, что нужна помощь медика.

"Найдя старшего стюарда, кратко объяснил, Тарас Сохнюк все понял. Сделал объявление, тут же прошел в вагон. Далее все время помогал маме и врачам/медсестрам, которые подходили для оказания помощи. Моя помощь закончилась сразу после включения в процесс стюарда и врачей. Наблюдая за работой/разговором с мамой и дочкой был рад, что у нас есть и надеюсь, еще будут профи в профессиях", - отметил Чернявский.

Он добавил, что на призыв о помощи откликнулось пять или шесть человек. Они поговорили с мамой, рассказали, что ей делать сейчас и по приезду в Киев, успокоили женщину и ребенка. Стюард при этом создал все условия для работы врачей и дальнейшей комфортной поездки.

Девочке каждые 10 минут давали по ложке воды и оставшийся путь прошел спокойно. В Киеве маму и ее дочку встречали родственники.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре медики спасли беременную женщину с коронавирусом.

А также рассказывали о том, что в Белой Церкви подростки спасли котят, которых выбросили в помойку.

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