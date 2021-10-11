Переживав весь вагон: пасажири і стюард "Інтесіті" врятували дитину

Як повідомив пасажир, у другий вагон поїзда №732 "Дніпро-Київ" на одній зі станцій зайшли мама з маленькою дівчинкою. Дитині через дві години стало погано: почалася блювота, вона плакала і була перелякана. Мама в цей час намагалася додзвонитися сімейному лікарю.

Пасажири кинулися за допомогою до стюардів, щоб вони зробили оголошення по вагонах про те, що потрібна допомога медика.

"Знайшовши старшого стюарда, коротко пояснив, Тарас Сохнюк все зрозумів. Зробив оголошення, тут же пройшов у вагон. Далі весь час допомагав мамі та лікарям/медсестрам, які підходили для надання допомоги. Моя допомога закінчилася відразу після включення в процес стюарда і лікарів. Спостерігаючи за роботою/розмовою з мамою і донькою був радий, що у нас є і сподіваюся, ще будуть профі в професіях", - зазначив Чернявський.

Він додав, що на заклик про допомогу відгукнулося п'ять або шість осіб. Вони поговорили з мамою, розповіли, що їй робити зараз і по приїзду до Києва, заспокоїли жінку і дитину. Стюард при цьому створив всі умови для роботи лікарів і подальшої комфортної поїздки.

Дівчинці кожні 10 хвилин давали по ложці води та шлях до столиці пройшов спокійно. У Києві маму і її дочку зустрічали родичі.