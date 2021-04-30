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Как пережить застолье на Пасху правильно: диетолог дала простые советы

Автор: Анна Шиканова

На носу Пасха и майские праздники, а значит и праздничное застолье. И хотя на этот праздник накрывают столы не такие шикарные, как на Рождество, риск перегрузить желудок все равно остается. Кроме того, традиционно на маевку украинцы выбираются на шашлыки, а это значит, что организм получит солидный удар.

Как пережить Пасхальные застолья правильно, рассказала диетолог Ксения Рэн в своем Instagram.

Отмечать Пасху будут те, кто месяц воздерживался от животной белковой пищи, а также те, кто сильно не менял свой рацион питания. И у всех есть риск перегрузить организм жирной, жареной пищей и алкоголем.

Переедание очень опасно, так как оно дает вялость, боли в животе, метеоризм, запоры или расстройства. У людей с хроническими заболеваниями может обостриться гастрит или забарахлить поджелудочная.

Как пережить праздники правильно

  • Выпейте перед праздничным столом полстакана теплой воды. Алкоголь запивайте только водой.
  • Ешьте столовыми приборами с ножом, режьте пищу на маленькие кусочки, дольше пережевывайте пищу.
  • Между застольями и приемами пищи делайте перерыв хотя бы в три часа.
  • Заедайте тяжелую еду зеленью – она поможет переварить пищу.
  • Не налегайте на паски и крашанки – много белка и дрожжей принесут чувство тяжести в желудке.
  • На ночь постарайтесь сильно не наедаться, пожалейте свой организм.
  • После алкоголя на утро пейте высокощелочную минеральную воду.
  • Гуляйте на свежем воздухе между приемами пищи и посиделками за столом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты из пасхальной корзины могут быть опасными.

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