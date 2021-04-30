Как пережить застолье на Пасху правильно: диетолог дала простые советы

На носу Пасха и майские праздники, а значит и праздничное застолье. И хотя на этот праздник накрывают столы не такие шикарные, как на Рождество, риск перегрузить желудок все равно остается. Кроме того, традиционно на маевку украинцы выбираются на шашлыки, а это значит, что организм получит солидный удар.

Отмечать Пасху будут те, кто месяц воздерживался от животной белковой пищи, а также те, кто сильно не менял свой рацион питания. И у всех есть риск перегрузить организм жирной, жареной пищей и алкоголем.

Переедание очень опасно, так как оно дает вялость, боли в животе, метеоризм, запоры или расстройства. У людей с хроническими заболеваниями может обостриться гастрит или забарахлить поджелудочная.

Как пережить праздники правильно