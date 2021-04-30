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Як пережити застілля на Великдень правильно: дієтолог дала прості поради

Автор: Анна Шиканова

На носі Великдень і травневі свята, а значить і святкове застілля. І хоча на це свято накривають столи не такі шикарні, як на Різдво, ризик перевантажити шлунок все одно залишається. Крім того, традиційно на маївку українці вибираються на шашлики, а це означає, що організм отримає солідний удар.

Як пережити Великодні застілля правильно, розповіла дієтолог Ксенія Рен у своєму Instagram.

Відзначати Великдень будуть ті, хто місяць утримувався від тваринної білкової їжі, а також ті, хто сильно не змінював свій раціон харчування. І у всіх є ризик перевантажити організм жирною, смаженою їжею та алкоголем.

Переїдання дуже небезпечно, оскільки воно дає млявість, болі в животі, метеоризм, запори або розлади. У людей з хронічними захворюваннями може загостритися гастрит або забарахлити підшлункова.

Як пережити свята правильно

  • Випийте перед святковим столом пів склянки теплої води. Алкоголь запивайте тільки водою.
  • Їжте столовими приборами з ножем, ріжте їжу на маленькі шматочки, довше пережовуйте їжу.
  • Між застіллями та прийомами їжі робіть перерву хоча б на три години.
  • Заїдайте важку їжу зеленню - вона допоможе переварити їжу.
  • Не налягайте на паски та крашанки – багато білка і дріжджів принесуть відчуття тяжкості в шлунку.
  • На ніч постарайтеся сильно не наїдатися, пошкодуйте свій організм.
  • Після алкоголю на ранок пийте високолужну мінеральну воду.
  • Гуляйте на свіжому повітрі між прийомами їжі та посиденьками за столом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти з великоднього кошика можуть бути небезпечними.

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