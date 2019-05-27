Пережил 15 операций: умер ветеран АТО с позывным "Балу"

Фото: коллаж РБК-Украина

Воин ВСУ Александр Чуфицкий был ранен на передовой в 2016 году

Ветеран АТО Александр Чуфицкий умер 27 мая, не приходя в сознание. Сердце старшины, бойца 128-й горно-пехотной бригады остановилось из-за инсульта. Об этом рассказал участник российско-украинской войны на Донбассе Владимир Глизнер на своей странице в Facebook.

Чуфицкий имел позывной "Балу". Он отправился на передовую во время 2-й волны мобилизации. В 2016 году получил ранение на фронте возле шахты "Бутовка" - ему разорвали левую руку осколки снаряда.

Воин полтора года проходил лечение, пережил 15 операций. Просле этого Чуфицкий проходил реабилитацию, пишет местное издание blitz.if.ua.

Александр родом из Коломыи Ивано-Франковской области. У него осталась жена и двое сыновей. Успешно занимался бизнесом.

После ранения Чуфицкого ветераны, бойцы и волонтеры помогали собрать необходимые средства на лечение, проводили благотворительные мероприятия.

Видео: YouTube / ТРК РАІ

Пользователи сети высказывают глубокие сожаление в связи со смертью ветерана, звучат слова поддержки его родным и близким.

Вечная память герою! Вот того и ждут враги, чтобы все патриоты воины погибли так... Не дождутся!

Земля пусть будет пухом;

Слава Героям!

Вечная память...

Как сообщалось ранее, недавнно военный ВСУ Анатолий Редько с позывным "Моряк" погиб в ДТП возле села Лазещина Закарпатской области.

Также мы писали о том, что 22 мая скончался в больнице в Днепре 48-летний боец Роман Досяк, куда был доставлен с передовой в районе проведения ООС на Донбассе с тяжелым пулевым ранением. За жизнь украинского воина медики боролись 5 суток.

Напомним, 16 мая на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования ''Запад'', прапорщик Василий Богданович Джус.