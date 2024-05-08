Від стресу до затишку. Як привчити собаку до нового дому після переїзду

Переїзд, навіть довгоочікуваний - це час на пакування речей, інколи не надто приємні сюрпризи і стрес - і для людей, і для домашніх улюбленців. Важливо, щоб ви підготували до цього процесу свого собаку і допомогли йому адаптуватися до нового будинку.

Про те, як привчити собаку до нового місця після переїзду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Paws .

Як допомогти собаці адаптуватися після переїзду

Необхідно не квапити собаку в процесі звикання до нового життя - це вирішальний крок до того, щоб новий будинок або квартира стали для нього місцем щастя і спокою.

Пройдуть тижні, або, швидше за все, місяці, перш ніж ваш собака відчує себе повністю комфортно в новому середовищі.

Крім цього, те, що ви робите після переїзду, має життєво важливе значення для акліматизації вашого собаки.

Дотримуйтесь регулярних процедур і розкладу

Не забувайте про час прогулянок та ігор. Якщо ваша собака зазвичай виходить на прогулянку о 18:00, обов'язково виводьте її саме в цей час. Крім цього, не забувайте про улюблені ігри домашнього улюбленця і не змінюйте цю діяльність.

Графік годування також повинен залишатися незмінним, а місце, де ви годуєте собаку, має бути схожим на те, яке вона знала раніше.

До того ж зараз не час пробувати нові корми для собак або випробовувати новий нашийник чи шлею - намагайтесь залишати все без змін.

Намагайтесь не змінювати графік прогулянок після переїзду (ілюстрація: Freepik)

Створіть новий комфортний простір спеціально для вашого собаки

Перше, що ви маєте зробити у новому будинку, - це облаштувати місце для усамітнення вашого собаки.

Якщо ваш собака полюбляв ваш старий диван у вітальні або обрав вільне ліжко в спальні своїм улюбленим місцем для усамітнення, створіть щось схоже у новому будинку.

Покладіть килимки, ковдри та іграшки, які пахнуть вашим собакою, вашим старим будинком і вами, у новому просторі.

Крім того, завжди дозволяйте вашому собаці вибирати, чи хоче він взаємодіяти з оточенням, чи ні. Адже коли собаки відчувають стрес при переїзді, їм потрібно багато простору і затишних місць.

Залиште знайомі меблі

Якщо ви переїжджаєте з меблями, неодмінно залиште ті, які подобаються вашому собаці, і зачекайте кілька тижнів, перш ніж купувати нові - якщо ви хочете змінити інтер'єр у новому будинку.

В іншому випадку, якщо переїзд відбувається без предметів інтер'єру і немає можливості брати с собою великі речі - візьміть улюблений плед, подушку, чи килимок собаки.

Зробіть оселю схожою до попередньої за інтер'єром (ілюстрація: Freepik)

В новому домі спочатку розставте меблі або ж розкладіть речі - так, як вони були у вашій старій оселі. Це допоможе улюбленцю відчути себе в знайомому місці.

Не запрошуйте гостей одразу

Запрошення великої кількості людей у перші кілька місяців після переїзду може викликати у собаки сильний стрес. Краще обмежити кількість відвідувачів до мінімуму, наприклад, декількох родичів або найкращих друзів.

Не варто поки що запрошувати сусідів або ж брати з собою собаку до них в гості. Будь-яке знайомство з новими людьми має бути неквапливим і в ідеалі відбуватися протягом декількох місяців.

Не змушуйте собаку знайомитись з новими людьми після переїзду (ілюстрація: Freepik)

Навіть якщо улюбленець зазвичай любить вітатися з незнайомцями, процес переїзду в поєднанні з адаптацією до нового місця є дуже стресовим для собак, і додатковий тиск від зустрічі з новими людьми може бути непосильним навіть для найдоброзичливішого собаки.

Звертайте увагу на зміни в поведінці

Весь процес переїзду сповнений стресу і подій, що викликають занепокоєння як у собаки, так і у власників. Необхідно розуміти, що улюбленцям потрібен час, щоб відчути себе комфортно в новому середовищі.

Крім цього, внаслідок змін у житті собаки може змінитися і його поведінка. Наприклад, собака може боятися залишатися наодинці, він може відчувати страх розлуки, не їсти і не гратися, або починати гавкати чи гарчати на шум або незнайомців.

Все це може бути ознаками сильного стресу і сигналом до звернення по допомогу. В цьому випадку слід пошукати сертифікованого тренера, який використовує метод позитивного підкріплення, або консультанта з поведінки собак.

Це може допомогти вашому собаці пристосуватися до змін, створити комфорт і полегшити тривожні відчуття - і забезпечити йому найкраще собаче життя.