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Украинским таксистам "светят" новые штрафы: кого и за что будут наказывать

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 15:00
Украинским таксистам "светят" новые штрафы: кого и за что будут наказывать
Дети в такси: за что будут штрафовать водителей авто (фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине изменились правила перевозки детей в транспортных средствах

Верховная Рада приняла законопроект № 1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях". Данный документ устанавливает ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Штраф должен будет платить водитель, но при этом в законодательстве нет норм, которые обязывают служб такси иметь детское автокресло. Стоить отметить, что законодательством введена ответственность за перевозку детей без автокресла.

Украинским таксистам &quot;светят&quot; новые штрафы: кого и за что будут наказывать

Дети в такси: за что будут штрафовать водителей авто (фото: pixabay.com)

Эксперты считают, что новый закон станет проблемой для родителей и таксистов, которых полиция сможет оштрафовать за перевозку детей без автокресла. Поэтому если службы такси или родители не будут компенсировать водителям такие штрафы, они могут отказывать везти в салоне детей.

При этом не исключено, что на рынке появятся службы такси, которые будут специализироваться на перевозке детей с должным уровнем безопасности.

Стоит отметить, что по данным ВОЗ, детское автокресло снижает показатель смертности детей на дорогах на 54 %, а риск получения травм - на 70%.

Напомним, что Супрун рассказала, как правильно выбрать детское автокресло. Она призывает родителей тщательно выбирать автокресло для детей. Она отметила, что лучше всего выбирать автокресло вместе с ребенком.

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