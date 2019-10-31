Українським таксистам "світять" нові штрафи: кого і за що каратимуть

Діти в таксі: за що штрафуватимуть водіїв авто (фото: колаж РБК-Україна)

В Україні змінилися правила перевезення дітей в транспортних засобах

Верховна Рада прийняла законопроект № 1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення". Даний документ встановлює відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Штраф повинен буде платити водій, але при цьому в законодавстві немає норм, які зобов'язують служб таксі мати дитяче автокрісло. Варто зазначити, що законодавством запроваджено відповідальність за перевезення дітей без автокрісла.

Діти в таксі: за що штрафуватимуть водіїв авто (фото: pixabay.com)

Експерти вважають, що новий закон стане проблемою для батьків і таксистів, яких поліція зможе оштрафувати за перевезення дітей без автокрісла. Тому якщо служби таксі або батьки не будуть компенсувати водіям такі штрафи, вони можуть відмовляти везти в салоні дітей.

При цьому не виключено, що на ринку з'являться служби таксі, які будуть спеціалізуватися на перевезення дітей з належним рівнем безпеки.

Варто зазначити, що за даними ВООЗ, дитяче автокрісло знижує показник смертності дітей на дорогах на 54 %, а ризик отримання травм - на 70%.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як правильно вибрати дитяче автокрісло. Вона закликає батьків ретельно вибирати автокрісло для дітей. Вона зазначила, що краще всього вибирати автокрісло разом з дитиною.