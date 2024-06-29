Перевірте ці місця: причини дивного запаху в домі

Смітник

Це найбільш явне джерело запаху - адже дрібні плями та крихти можуть накопичуватися з часом і утворювати неприємні запахи у вашому відрі для сміття. Навіть якщо ви регулярно його викидаєте.

Щоб очистити відро належним чином, радять побризкати його розведеним відбілювачем і залиште на кілька годин. Потім слід промити відро великою кількістю води, а потім вимити з милом.

Домашні тварини

Вони - частина родини, тож іноді можуть пахнути потом, та не лише. Проте регулярність купання варто уточнити у ветеринара залежно від виду і породи домашнього улюбленця. Крім цього, деколи різкий запах може вказувати на проблеми зі здоров'ям, тому ветлікар допоможе з'ясувати причину.

До того ж слід мити місця, де улюбленець спить і їсть, з милом і водою - без агресивних хімікатів. Також пилососьте під ліжками та диванами, щоб уникнути накопичення шерсті і запаху.

Вологий або брудний одяг

Іноді брудний одяг не переться одразу - а збирається в спеціальному кошику чи пральній машинці.

Проте не радять ставити кошик для брудного одягу у ванній кімнаті. У вологому середовищі розмножуються бактерії, і саме вони спричиняють сморід. До того ж брудний одяг краще випрати якомога швидше.

Постільна білизна

Експерти з прибирання кажуть, що ми не відчуваємо запаху власного будинку тому, що він пахне нашим тілом, запах якого звичний. Особливо цей "аромат" накопичується в простирадлах, які просочуються жиром і брудом, якщо їх не перуть регулярно.

Саме тому рекомендують прати білизну щотижня, якщо ви приймаєте душ вранці, і кожні два тижні, якщо ви приймаєте душ на ніч.

Пральна машинка

Побутова техніка, яка постійно контактує з водою, може накопичувати плісняву, що є ідеальним середовищем для розмноження бактерій, які спричиняють неприємний запах.

Щоб запобігти цьому, варто завжди залишати дверцята та відсік для мийних засобів відкритими протягом кількох годин після останнього завантаження - а також регулярно чистити пральну машину.

А якщо ви виявили плісняву, радять протерти уражені місця сумішшю білого оцту та харчової соди у співвідношенні один до одного.

Посудомийна машина

Так само, як і пральна машина, це місце для потенційної плісняви та неприємних запахів. Її тепле вологе середовище - може сприяти розвитку бактерій, особливо якщо в приладі залишилися крихти їжі після останнього циклу миття.

Для того, щоб уникнути неприємних ароматів, є просте рішення - регулярно чистити посудомийну машинку і відсіки для посуду.

Нові меблі

Нерідко нові меблі мають не надто приємний і досить різкий запах. Причина цього - леткі сполуки в лаках, якими покривають деревину, клеї та барвники в тканині.

Найпростіше, як позбутися запахів - ретельно та регулярно провітрювати приміщення, або ж встановити очищувач повітря. Проте в багатьох випадках запах зникає з часом.