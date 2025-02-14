Проверьте свои нервы. 10 самых сложных игр на выживание, которые доведут до предела
Если вы считаете себя мастером выживания, то эти игры будут настоящим испытанием для ваших нервов. Каждая из них бросает игрокам уникальные вызовы, требуя не только логики и стратегического мышления, но и умения справляться с неизбежными потерями.
Про 10 самых сложных игр на выживание, которые способны вывести на новый уровень переживания и эмоции, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Game Rant, посвященный видеоиграм.
Cataclysm: Dark Days Ahead
Cataclysm: Dark Days Ahead - это одна из самых глубоких игр на выживание, сочетающая элементы roguelike и RPG. Игроки могут выбрать профессию, улучшать навыки через книги и практику, а также заниматься сложным крафтом и строительством, где учитываются освещение и травмы.
В игре есть система фермерства, зависящая от сезонов, что добавляет реалистичности. Проект доступен бесплатно и привлекает своим уровнем детализации и атмосферой.
Cataclysm: Dark Days Ahead (фото: Game Rant)
Stationeers
Stationeers - это игра на выживание, в которой игроки не только остаются в живых, но и строят и управляют космической станцией. В игре большое внимание уделено науке, включая электронику и физику. Игрокам нужно учитывать риски, такие как давление в помещениях, утечки газа и атмосферные условия.
Если игрок умирает, но тело сохраняется, он может забрать свой инвентарь, однако многие способы смерти приводят к утрате тела.
Stationeers (фото: Game Rant)
Project Zomboid
Project Zomboid - это изометрическая игра на выживание, действие которой происходит в округе Нокс, захваченном смертельной инфекцией "Knox Infection", которая передается через кровь, слюну и воздух. Игрок, имеющий иммунитет к воздушной форме инфекции, должен выжить до спасения, при этом будущее человечества зависит от его действий.
Игра известна своей сложностью: игроки должны управлять не только голодом, но и скукой, усталостью, температурой и уровнем стресса. Также существует множество способов умереть, включая отравление угарным газом, пищей или просто потерей крови.
Project Zomboid (фото: Game Rant)
SCUM
SCUM - это игра, где игроки оказываются в роли заключенных, брошенных на огромный безжалостный остров, и их борьба за выживание транслируется миллионам зрителей. Игра отличается крайне сложными системами, до ужаса реалистичными, включая управление туалетными привычками персонажа.
В SCUM много факторов, которые нужно учитывать, таких как порча пищи от жары или влияние мокрой одежды на скорость. Однако помимо окружающей среды, игрокам угрожают другие заключенные, вооруженные роботы и зомби-марионетки. Это игра для тех, кто не боится сложного игрового процесса.
SCUM (фото: Game Rant)
Minecraft
Minecraft - одна из самых знаковых игр жанра выживания, которая с момента своего полного релиза в 2011 году значительно расширила свои горизонты, став одной из лучших игр всех времен и даже получив будущую киноадаптацию.
Игроков привлекает блоковая графика, бесконечные возможности песочницы и исследование мира. Игра имеет одни из самых сложных и развитых систем: поиск нетерита, использование редстоуна или управление биомами.
Несмотря на это, выжить можно, придерживаясь базовых навыков, но для тех, кто хочет разобраться в более сложных аспектах игры, Minecraft предлагает массу систем, которые могут увлечь надолго.
Minecraft (фото: Game Rant)
This War Of Mine
Некоторые из самых впечатляющих игр на выживание происходят не в постапокалиптических мирах, полных зомби или радиации, а в реальных сценариях. В игре This War of Mine вдохновением послужили реальные конфликты, в центре которых - страдания гражданских.
Игроку предстоит выживать не одному персонажу, а целой группе выживших, каждому из которых необходимы здоровье, еда и моральный настрой. В поисках медикаментов и пищи игроки могут отправляться на рейды, при этом они сами могут стать жертвами нападений.
Основная сложность игры заключается как в управлении несколькими персонажами, так и в моральных решениях, затрагивающих такие темы, как зависимость, жертва и самосохранение.
This War Of Mine (фото: Game Rant)
Don't Starve
Don't Starve - это инди-игра на выживание, быстро завоевавшая популярность благодаря своему мультяшному готическому стилю. После того как ученый Уилсон оказывается обманутым и создает машину, которая переносит людей в "Постоянство" - регион, полный монстров и теневых существ, игроку предстоит выживать, исследуя этот опасный мир.
В игре есть десять играбельных персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества. Одной из особенностей Don't Starve является цикл день/ночь: днем игроки могут собирать ресурсы для освещения, пищи, убежища и оружия, готовясь к атакам монстров ночью.
Игроки должны следить за тем, чтобы еда не портилась, и поддерживать психическое здоровье, собирая цветы или создавая определенную одежду.
Don't Starve (фото: Game Rant)
Green Hell
Green Hell следует за антропологом Джейком Хиггинсом, который отправляется в Амазонку в поисках своей жены-лингвиста, исчезнувшей при попытке установить контакт с племенем Ябахауака. Без подготовки джунгли оказываются суровой средой, полной незнакомых опасностей.
Игрокам предстоит бороться не только с голодом и различными дикими угрозами - от ядовитых насекомых до хищников, но и с психическим состоянием, чтобы избежать опасных галлюцинаций.
К счастью, в игре есть многопользовательский режим, который может значительно повысить шансы на выживание.
Green Hell (фото: Game Rant)
Ancestors: The Humankind Odyssey
Ancestors: The Humankind Odyssey исследует концепцию эволюции человечества, предлагая уникальную версию игры на выживание, в которой игроки управляют первобытными людьми.
Игра использует особенности гоминид, например, способность слушать, чтобы обнаруживать хищников и потерянных членов клана. Делая открытия и обучаясь новым навыкам, игроки обеспечат выживание вида и его эволюцию через поколения.
Ancestors: The Humankind Odyssey (фото: Game Rant)
The Forest
Игра The Forest следует классической формуле выживания, где игрок оказывается на острове с ограниченными ресурсами и множеством угроз от окружающей среды и дикой природы. Главный герой, Эрик, переживает крушение и должен найти своего похищенного сына, Тимми.
Несмотря на то, что игра включает стандартные элементы выживания, такие как сбор ресурсов, создание оружия и укрытий, а также управление состоянием персонажа, разработчики расширяют сюжет. Исследование пещер раскрывает масштабную операцию, гораздо более сложную, чем ожидалось, и ставит игрока перед трудным выбором.
The Forest (фото: Game Rant)
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