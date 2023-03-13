ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перевірте, який глікемічний індекс продуктів у вашому меню: тримайте шпаргалку

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 10:17
Перевірте, який глікемічний індекс продуктів у вашому меню: тримайте шпаргалку Фото: експерт поділилася таблицею про глікемічний індекс продуктів (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Для бажаючих скинути вагу за допомогою перегляду раціону та підбору дієти рекомендують вилучати зі свого меню продукти з високим глікемічним індексом або так званими швидкими вуглеводами, замінивши їх ласощами з низьким ГІ.

Як зрозуміти, які продукти містять високий глікемічний індекс і розганяють апетит?

Тут на допомогу прийде "шпаргалка" про вміст ГІ у продуктах, якою поділилася експерт із харчування Наталія Мазурік у своєму Telegram.

Зазначимо, що глікемічним індексом називають відносний показник впливу вуглеводів у продуктах харчування на зміну рівня глюкози (цукру) у крові.

Вуглеводи з низьким рівнем ГІ засвоюються повільніше, вони вбираються та метаболізують, як наслідок викликають менше та повільне підвищення рівня цукру в крові.

Так, ГІ порівнює цю властивість для 100 г певного продукту і 100 г глюкози. Вважають рівень глікемічного індексу низьким - до 55, середнім - від 56 до 69, а високим - від 70.

Також ГІ продуктів пов'язані з їх калорійністю.

Для складання збалансованого меню, враховуючи якість вуглеводів у продуктах, допоможе наведений нижче список. Він буде корисним не лише охочим підтримувати стрункість фігури та прихильникам здорового способу життя, але - в першу чергу, важливий для людей з діабетом.

Такі дані дозволять підрахувати, які продукти у вашому раціоні мають високий ГІ, та зрозуміти, як швидко деякі ласощі підвищують цукор у крові.

Глікемічний індекс продуктів (з довідника збалансованого харчування):

  • Авокадо - ГІ 10
  • Баклажан - ГІ 20
  • Банан (жовтий) - ГІ 60
  • Банан (зелений) - ГІ 45
  • Чорниця - ГІ 25
  • Квасоля сира - ГІ 35
  • Квасоля варена - ГІ 80
  • Рис білий - ГІ 70
  • Рис червоний - ГІ 55
  • Борошно біле - ГІ 85
  • Бісквіт - ГІ 70
  • Булка - ГІ 70
  • Буряк сирий - ГІ 30
  • Цибуля - ГІ 15
  • Спаржа - ГІ 15
  • Цукор - ГІ 70
  • Шоколад гіркий 70% - ГІ 25
  • Шоколад гіркий 80% - ГІ 20
  • Груша - ГІ 30
  • Інжир свіжий - ГІ 35
  • Інжир сушений - ГІ 40
  • Цукор коричневий - ГІ 70
  • Гранат - ГІ 35
  • Цукіні - ГІ 15
  • Хліб із полби - ГІ 50
  • Хліб рисовий - ГІ 70
  • Хліб з білої муки - ГІ 90
  • Хліб із цільного пшеничного борошна - ГІ 65
  • Хумус - ГІ 25
  • Йогурт знежирений - ГІ 25
  • Йогурт соєвий - ГІ 20
  • Какао - ГІ 20
  • Каша гречана - ГІ 40
  • Каша ячмінна - ГІ 70
  • Кукурудза - ГІ 65
  • Кус кус - ГІ 65
  • Мандарини - ГІ 30
  • Манго - ГІ 50
  • Мед - ГІ 60
  • Мигдаль - ГІ 15
  • Волоські горіхи - ГІ 15

Додамо, що експерти також рекомендують враховувати глікемічний індекс фруктів, пише Medfond. Річ у тім, що часто після ситного обіду ми закушуємо десертиком чи фруктами, а це - поганий підхід.

Фрукти з високим ГІ, хоч і малокалорійні, проте після їжі змусять знову шукати якийсь перекус.

"Краще зробити перерву і використовувати фрукти як перекус через годинку, дві. Це дозволить зняти різкі коливання рівня глюкози в крові та врівноважить ваш апетит", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше експерт висловилася про смажені та несмажені горіхи, і пояснила, в чому різниця для здоров'я.

А також перед цим ми писали про те, яку вівсянку нутріціологи не рекомендують їсти на сніданок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа