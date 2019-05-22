Перевернулся мир: Леся Никитюк сделала откровенное признание о личной жизни

Леся Никитюк рассказала о трагедии в личной жизни (facebook.com/Леся Никитюк)

Леся Никитюк рассказала о своем экс-возлюбленном

Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, откровенно рассказала о трагедии в своей личной жизни. В передаче "Экзамен с Ефросининой" она призналась, кто стал инициатором разрыва отношений, которые длились более двух лет.

Леся Никитюк призналась, что на данный момент она находится в состоянии одиночества и ей разрыв уже отболел.

"Да, я человек свободный. Сейчас даже уже и в сердце. Уже отболело, уже переплакала, и отпустила. А если это настоящая любовь – то значит будет со мной. Я уже приняла это одиночество. Раньше боялась, перевернулся мир", - призналась телеведущая.

Леся Никитюк так и не раскрыла имя возлюбленного (facebook.com/Леся Никитюк)

Она добавила, что роман продолжался почти два с половиной года и это именно тот человек, которого Никитюк в социальных сетях называла соседом, хотя между ними были очень сильные чувства.

Она призналась, что отношения просто закончились, прекратились и отметила, что они с партнером дошли до той ситуации, когда двум людям просто нужно время. С бывшим возлюбленным Никитюк по-прежнему живет по соседству, стенка к стенке.

"Мне спокойно, когда я слышу, как он приходит домой в свою квартиру, моя собака начинает скулить, потому что она знает, что он уже дома. Мы постоянно случайно встречаемся, при чем я чувствую эту встречу. Мы здороваемся, общаемся, но не более", - отметила телеведущая.

Она призналась, что с ней в отношениях очень сложно, так как к ней всегда много внимания. Никитюк в течении двух лет скрывала своего избранника и нигде на публике его не показывала, а теперь считает, что зря проговорилась о том, что он был и что она была счастлива, так как завистливые люди могли как-то повлиять на это.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании.

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