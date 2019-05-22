Перевернувся світ: Леся Никитюк зробила відверте зізнання про особисте життя

Леся Нікітюк розповіла про трагедію в особистому житті (facebook.com/Леся Нікітюк)

Леся Нікітюк розповіла про свого екс-коханого

Леся Нікітюк, популярна українська співачка, відверто розповіла про трагедію в своєму особистому житті. У передачі "Іспит з Єфросиніною" вона зізналася, хто став ініціатором розриву відносин, які тривали більше двох років.

Леся Нікітюк зізналася, що на даний момент вона знаходиться у стані самотності і їй розрив вже відболів.

"Так, я людина вільна. Зараз вже навіть і в серці. Вже відболіло, вже переплакала, і відпустила. А якщо це справжня любов – то значить буде зі мною. Я вже прийняла цю самотність. Раніше боялася, перевернувся світ", - зізналася телеведуча.

Леся Нікітюк так і не розкрила ім'я коханого (facebook.com/Леся Нікітюк)

Вона додала, що роман тривав майже два з половиною роки і це саме той чоловік, якого Никитюк у соціальних мережах називала сусідом, хоча між ними були дуже сильні почуття.

Вона зізналася, що відносини просто закінчилися, припинилися і зазначила, що вони з партнером дійшли до тієї ситуації, коли двом людям просто потрібен час. З колишнім коханим Никитюк як і раніше живе по сусідству, стінка до стінки.

"Мені спокійно, коли я чую, як він приходить додому в свою квартиру, моя собака починає скиглити, тому що вона знає, що він вже вдома. Ми постійно випадково зустрічаємося, при чому я відчуваю цю зустріч. Ми вітаємося, спілкуємося, але не більше", - зазначила телеведуча.

Вона зізналася, що з нею у відносинах дуже складно, так як до неї завжди багато уваги. Никитюк протягом двох років приховувала свого обранця і ніде на публіці його не показувала, а тепер вважає, що даремно проговорилася про те, що він був і що вона була щаслива, так як заздрісні люди могли якось вплинути на це.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії.

А також розповідали про те, що Леся Нікітюк в прозорій сукні опинилася в обіймах відомого ресторатора.