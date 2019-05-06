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Влюбилась? Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2019 - 17:37
Влюбилась? Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая собралась домой в Украину

Популярная телеведущая Леся Никитюк провела незабываемый уикенд в Испании. Она приехала в солнечный город Виго, чтобы наладится игрой футбольных команд "Сельта" и "Барселона" в рамках чемпионата "Ла Лига". Шоувумен познакомилась с игроками и даже побывала у них на тренировке, а также посетила решающий матч, в котором "Сельта" одержала победу. Впрочем, время испанских каникул подошло к концу, и теледива показала в Instagram снимок с чемоданом в руках – она собралась домой в Киев.

Леся позирует в белом свитшоте с принтом и надписями и черных лосинах. Она подставила лицо солнцу, жмурится, улыбается и выглядит счастливой и радостной. В дорогу телеведущая оделась удобно и комфортно, дополнив повседневный образ кроссовками.

"Прощай, Испания. И привет, Украина", - подписала яркий кадр теледива на английском языке.

Влюбилась? Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники пожелали Леди Ле счастливой дороги и спросили, не забрала ли она с собой какого-то футболиста, ведь недавно Леся живо интересовалась тем, как это – быть женой игрока. Она поделилась эмоциональным моментом после матча, когда спортсмены трепетно общаются со своими семьями.

"Красуня", "Я думаю в чемодане Messi, который якобы не приехал", "Леся повертайтесь скоріш в Україну ми вас чекаємо. Ви як завжди красотка", "Леся гарнюня как всегда", "Леся, твій позитив гріє як сонечко", "Такая счастливая, влюбилась, что ли? Видимо футбол пошел на пользу", "Какой футболист в чемодане?" - интересовались комментаторы.

Ранее Леся Никитюк назвала причину расставания со своим женихом и намекнула на то, что точку в отношениях ставить пока рано.

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Новости Украины Леся Никитюк
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