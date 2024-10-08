Переведення годинників у 2024 році: як підготувати дітей до зимового часу

Переведення годинників на зимовий час відбудеться в кінці жовтня і можливо в цей раз востаннє. До переходу на зимовий час варто готуватися завчасно, бо це впливає на організм людини, а найбільше - на організм дитини.
Коли українці переведуть годинники на зимовий час та як найкраще підготувати дитину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Переведення годинників в Україні відбувалося двічі на рік згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". В останню неділю березня - на літній час, в останню неділю жовтня - на зимовий час.
Цього року для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).
Після багаторічних обговорень та різноманітних законопроєктів, у липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт "№4201, який передбачає відмову від переведення годинників в Україні на літній час. Також у ньому "фіксується" залишити на території нашої країни зимовий час.
Якщо це документ буде підписаний президентом, то обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за єдиним київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
І тоді сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.
Перехід на зимовий або літній час має наслідки для здоров'я, і за словами вчених, у першу чергу ці наслідки стосуються порушення сну (недосипання) і проблем з серцево-судинною системою.
Одною з причин дослідники називають зміну світлового режиму, бо саме він впливає на природні ритми організму. Світло допомагає прокинутися організму зранку, підтримує гарний настрій, а ще світло впливає на виробіток гормону кортизолу, який модулює реакцію на стрес.
Підлітки під час переведення годинників страждають від хронічної нестачі сну, а у дітей молодшого та середнього віку фіксують симптоми порушення біологічного годинника:
"За підрахунками ВООЗ, у тих країнах, де є сезонне переведення годинників, близько 45% жителів страждають від безсоння. А звернення у швидку після переходу на інший час збільшується на 10-12%. Крім того, останні дослідження доводять, що діти страждають від зміни звичного режиму значно більше, ніж дорослі", - розповів санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач.
Варто також зазначити, що лікарі вважають, що зимовий час є більш прийнятним для організму людини, оскільки відповідає його біологічним ритмам. А ось переведення годинників на літній час може викликати значно більше проблем зі здоров'ям.
В середньому адаптація після переведення годинників триває від 1 до 3 тижнів і це залежить від стану здоров'я та індивідуальних особливостей організму.
Для полегшення періоду адаптації після переходу на зимовий час, спеціалісти рекомендують починати підготовку за декілька тижнів.
1. Регулювати сон. Наприклад: починати зміщати час відходу до сну та пробудження на 10 хвилин кожні 2-3 дні.
2. Дотримуватися правильного харчування.
3. Більше рухатися, гуляти на свіжому повітрі.
4. За годину-дві до сну відкладіть усі гаджети, вимкніть телевізор. Можна почитати книжку.
5. Обмежити фізичну активність перед сном, активні ігри. Найкраще - легка прогулянка.
6. За 30 хвилин до сну - забезпечте тишу та зменште освітленість у спальні.
7. Дотримуйтеся тривалості сну: дітям 6-12 років потрібно 9-12 годин, 13-18 років - 8-10 годин.
"Триптофанові продукти підсилити в меню для активізації вироблення гормону мелатонін. Це продукти із м'яса: індичка, кролик, дичина. Перепелині яйця, кедрові горішки та жменями їсти гарбузове насіння. Молоко з медом також треба пити", - радить сомнолог Юрій Погорецький.
Раніше ми писали про те, які насправді шкода та користь від переведення годинників на зимовий час.
А ще розповідали про те, які ризики для життя можуть виникнути після переходу на зимовий час.
Під час написання матеріалу використані джерела: МОЗ, ВООЗ, Суспільне, Українське радіо, Говоримо про освіту.