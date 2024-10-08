Переведення годинників у 2024 році: як підготувати дітей до зимового часу

Коли переводять годинники

Переведення годинників в Україні відбувалося двічі на рік згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". В останню неділю березня - на літній час, в останню неділю жовтня - на зимовий час.

Цього року для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Чи буде це переведення останнім

Після багаторічних обговорень та різноманітних законопроєктів, у липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт "№4201, який передбачає відмову від переведення годинників в Україні на літній час. Також у ньому "фіксується" залишити на території нашої країни зимовий час.

Якщо це документ буде підписаний президентом, то обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за єдиним київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

І тоді сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.

Як впливає переведення годинників на організм дорослих та дітей

Перехід на зимовий або літній час має наслідки для здоров'я, і за словами вчених, у першу чергу ці наслідки стосуються порушення сну (недосипання) і проблем з серцево-судинною системою.

Одною з причин дослідники називають зміну світлового режиму, бо саме він впливає на природні ритми організму. Світло допомагає прокинутися організму зранку, підтримує гарний настрій, а ще світло впливає на виробіток гормону кортизолу, який модулює реакцію на стрес.

Підлітки під час переведення годинників страждають від хронічної нестачі сну, а у дітей молодшого та середнього віку фіксують симптоми порушення біологічного годинника:

Небажання спати або зайва сонливість

Швидка стомлюваність

Небажання вчитися

Відсутність апетиту

Капризи

Поганий настрій

"За підрахунками ВООЗ, у тих країнах, де є сезонне переведення годинників, близько 45% жителів страждають від безсоння. А звернення у швидку після переходу на інший час збільшується на 10-12%. Крім того, останні дослідження доводять, що діти страждають від зміни звичного режиму значно більше, ніж дорослі", - розповів санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач.

Варто також зазначити, що лікарі вважають, що зимовий час є більш прийнятним для організму людини, оскільки відповідає його біологічним ритмам. А ось переведення годинників на літній час може викликати значно більше проблем зі здоров'ям.

В середньому адаптація після переведення годинників триває від 1 до 3 тижнів і це залежить від стану здоров'я та індивідуальних особливостей організму.

Як підготувати дитину до переведення годинника

Для полегшення періоду адаптації після переходу на зимовий час, спеціалісти рекомендують починати підготовку за декілька тижнів.

1. Регулювати сон. Наприклад: починати зміщати час відходу до сну та пробудження на 10 хвилин кожні 2-3 дні.

2. Дотримуватися правильного харчування.

3. Більше рухатися, гуляти на свіжому повітрі.

4. За годину-дві до сну відкладіть усі гаджети, вимкніть телевізор. Можна почитати книжку.

5. Обмежити фізичну активність перед сном, активні ігри. Найкраще - легка прогулянка.

6. За 30 хвилин до сну - забезпечте тишу та зменште освітленість у спальні.

7. Дотримуйтеся тривалості сну: дітям 6-12 років потрібно 9-12 годин, 13-18 років - 8-10 годин.

"Триптофанові продукти підсилити в меню для активізації вироблення гормону мелатонін. Це продукти із м'яса: індичка, кролик, дичина. Перепелині яйця, кедрові горішки та жменями їсти гарбузове насіння. Молоко з медом також треба пити", - радить сомнолог Юрій Погорецький.