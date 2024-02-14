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Переведення годинників 2024: чи переходитиме Україна на літній час цього року

Середа 14 лютого 2024 18:31
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Переведення годинників 2024: чи переходитиме Україна на літній час цього року Чи переходитиме Україна на літній час (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Щовесни Україна, як і багато інших країн, переводить годинники на літній час. Раніше у суспільстві велися обговорення про те, аби відмовитись від такої практики, втім на законодавчому рівні цього не встановили.

Про те, коли потрібно переводити годинники на літній час цього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використали інформацію із Вікіпедії.

Коли Україна перейде на літній час

Традиційно Україна на літній час переходить в останню неділю березня. Цьогоріч 31 березня о 3 годині ранку потрібно перевести годинники на одну годину вперед. Фактично остання доба березня триватиме лише 23 години.

Перехід на літній час дозволяє ефективніше використовувати світловий день та знизити споживання електрики.

Україна переходить на літній час вже понад два десятиліття, відколи відповідну ухвалу затвердив Уряд в 1996 році. Згідно неї, годинники переводять двічі на рік:

  • на годину назад - при переході на зимовий час в останню неділю жовтня
  • на годину вперед - під час переходу на літній час в останню неділю березня

Додамо, що ще 70 країн світу переходять на сезонний час, а у 135 країнах діє "єдиний час" протягом всього року.

Нагадаємо, що у 2021 році в Україні активно велося обговорення щодо відмови від переведення годинників. Депутати розробили для цього законопроект, втім він не пройшов друге читання.

Подібні дискусії велися і в Євросоюзі. Це питання має вирішитися до 2026 року. Поки кожна країна Європейського Союзу самостійно вирішуватиме, за яким часом - зимовим чи літнім - їй краще жити.

Противники переведення годинників вважають, що такі зміни негативно впливають на стан людей. Зокрема, це порушує біоритми організму, знижує працездатність та погіршує самопочуття загалом.

Зазначимо також, що більшість годинників на ґаджетах автоматично переходять на сезонний час, це передбачено заводськими налаштуваннями.

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