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Перевод часов 2024: будет ли Украина переходить на летнее время в этом году

Среда 14 февраля 2024 18:31
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Перевод часов 2024: будет ли Украина переходить на летнее время в этом году Будет ли Украина переходить на летнее время (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Каждую весну Украина, как и много других стран, переводит часы на летнее время. Раньше в обществе велись обсуждения по поводу того, чтобы отказаться от такой практики, но на законодательном уровне этого не установили.

О том, когда нужно переводить часы на летнее время в этом году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала была использована информация из Википедии.

Когда Украина перейдет на летнее время

Традиционно Украина на летнее время переходит в последнее воскресенье марта. В этом году 31 марта в 3 утра нужно перевести часы на один час вперед. Фактически последние сутки марта продлятся всего 23 часа.

Переход на летнее время позволяет более эффективно использовать световой день и снизить потребление электричества.

Украина переходит на летнее время уже более двух десятилетий, когда соответствующее постановление утвердило Правительство в 1996 году. Согласно ему, часы переводят дважды в год:

  • на час назад - при переходе на зимнее время в последнее воскресенье октября
  • на час вперед - во время перехода на летнее время в последнее воскресенье марта

Добавим, что еще 70 стран мира переходят на сезонное время, а в 135 странах действует "единое время" в течение всего года.

Напомним, что в 2021 году в Украине активно велось обсуждение об отказе от перевода часов. Депутаты разработали для этого законопроект, но он не прошел второе чтение.

Подобные дискуссии проводились и в Евросоюзе. Этот вопрос должен быть решен до 2026 года. Пока каждая страна Европейского Союза будет самостоятельно решать, с каким временем - зимним или летним - ей лучше жить.

Противники перевода часов считают, что такие изменения оказывают негативное влияние на состояние людей. В частности, это нарушает биоритмы организма, снижает работоспособность и ухудшает самочувствие в целом.

Отметим также, что большинство часов на гаджетах автоматически переходят на сезонное время, это предусмотрено заводскими настройками.

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