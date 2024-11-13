Перетворіть будь-яке фото на шедевр. 8 найкращих програм для збільшення зображень без втрати якості

Pixelcut (безкоштовний)

Якщо ви шукаєте простий безкоштовний інструмент без особливих налаштувань або розширених можливостей редагування зображень, UnCrop Image від Pixelcut - найкращий варіант. Ви можете просто завантажити зображення та використовувати ШІ для його розширення, а також змінити напрямок або обрізати зображення, щоб розширити його. Крім того, безкоштовна версія дозволяє завантажувати зображення з роздільною здатністю до 5350×3490 у форматах PNG та JPG.

Говорячи про якість виводу, це один із найкращих інструментів, хоча іноді він не дотягує залежно від зображення.

У ньому також є розширений редактор, який пропонує більше інструментів для редагування фотографій та дозволяє додавати шари зображень, текст та графіку.

Плюси:

Безкоштовне використання без необхідності реєстрації облікового запису

Зручний інтерфейс

Створює високоякісні розширені зображення

Підтримує пропорції, що налаштовуються, і ручне обрізання

Мінуси:

Відсутні розширені функції редагування

Не підтримує пакетну обробку

Обмежена сумісність із іншим програмним забезпеченням

Pixelcut (фото: Technology Personalized)

Pics Art

PicsArt - популярний додаток для редагування фотографій на всіх основних платформах, включаючи веб. Нещодавно він представив опцію зміни розміру зображення, яка дозволяє розширювати зображення за допомогою ШІ.

В даний час ця функція знаходиться на стадії бета-тестування та доступна безкоштовно для всіх користувачів; однак у майбутньому вона може бути обмежена лімітованими кредитами і може вимагати підписки на преміум-версії для доступу до інструменту.

Найкраще, що PicsArt - це повноцінний інструмент для редагування фотографій, що надає доступ до інших функцій AI і розширених функцій того ж редактора.

Він доступний для Windows і Mac, в мобільному додатку і має автономну веб-програму. Щоб використати його, завантажте зображення, виберіть шаблон або маркер обрізки, щоб він відповідав вашому вихідному дизайну, та натисніть "Розгорнути".

Picsart також підтримує пакетну обробку зображень, дозволяючи вам вибирати кілька зображень та масштабувати, збільшувати та розширювати їх усі одночасно.

Плюси:

Забезпечує високу якість продукції

Доступно на кількох платформах, включаючи мобільні

Пропонує безкоштовні кредити для нових користувачів

Мінуси:

Для повного доступу потрібна преміум-підписка

Пакетна обробка не підтримується у безкоштовній версії

Pics Art (фото: Technology Personalized)

Canva (платний)

Якщо ви є користувачем Canva Pro, можна використовувати вбудований інструмент розширення зображень Magic Expand, щоб розширити свої зображення за допомогою ШІ. Інструмент вбудований безпосередньо до екосистеми Canva.

Ви можете вибрати будь-яке зображення або завантажити та розширити його. Він дозволяє вам встановлювати пропорції, що налаштовуються, і вручну маркер обрізки, щоб розширити зображення.

Зверніть увагу, що Canva - це в першу чергу інструмент для графічного дизайну, а не розширене рішення для редагування фотографій, тому пам'ятайте про це, перш ніж використовувати цей інструмент.

Якщо ви вже є користувачем Pro, ви можете отримати доступ до Magic Expand, завантаживши зображення, яке ви хочете розширити, клацнувши та вибравши його. На боковій панелі клацніть на Edit Image на розкладці інструментів. Далі під Magic Studio прокрутіть вправо, якщо необхідно, та виберіть Magic Expand.

Тепер підберіть співвідношення сторін, налаштуйте кадрування, яке потрібно розширити, і клацніть кнопку Expand. Він згенерує чотири зображення, схожі на те, яке ви хочете розширити.

Плюси:

Забезпечує легке ручне налаштування

Хороша якість для розширення зображень

Мінуси:

Пакетне оброблення не проводиться

У додатку відсутні глибокі інструменти для редагування фотографій

Canva (фото: Technology Personalized)

AI Image Extender (платний)

Якщо ви шукаєте простий, легкий у використанні зрозумілий розширювач зображень AI, то AI Image Extender - найкращий варіант. Подібно до інших, він дозволяє розширювати зображення за допомогою AI.

Ви можете завантажити зображення, вибрати розширену рамку та натиснути "Розгорнути". Він також підтримує розширення, створені ШІ, за допомогою підказок.

Зауважте, що інструмент платний, і при реєстрації немає безкоштовних кредитів. Вам необхідно створити обліковий запис та використовувати його.

Пам'ятайте, що ви не зможете отримати повернення після оплати або вибору плану. Щомісячний план, який дає до 50 розширень зображень, починається з 7,99 доларів, а також є річний план, який коштує 5,99 доларів на місяць і пропонує 600 кредитів зображень.

Плюси:

Простий та зрозумілий додаток

Дозволяє використовувати текстові підказки для розширення зображень

Мінуси:

Тільки платна версія, без безкоштовної пробної чи кредитів

Повернення коштів після підписки не провадиться

Пакетна обробка не підтримується

AI Image Extender (фото: Technology Personalized)

Fotor (платний)

Fotor - ще один популярний інструмент для фотографій, що пропонує комплексні можливості редагування зображень. Нещодавно він також отримав можливість розширювати фотографії за допомогою ШІ та інших функцій, таких як видалення фону, покращення фотографій, збільшення та багато іншого.

Як і Canva та PicsArt, розширювач зображень AI інтегрований у програмне забезпечення та веб-додаток і може використовуватися разом з іншими інструментами редагування.

Ви можете налаштувати параметри, щоб налаштувати співвідношення сторін, копій і багато іншого, щоб отримати бажане зображення.

Преміум-план Fotor коштує 8,99 доларів на місяць зі 100 додатковими щомісячними кредитами, а також доступом до всіх функцій редагування фотографій з використанням ШІ.

Плюси:

Пропонує розширені функції редагування фотографій

Високоякісні розширення

Доступно на кількох платформах, включаючи мобільні

Мінуси:

Можливість завантаження безкоштовних кредитів відсутня

Безкоштовна версія додає водяний знак

Fotor (фото: Technology Personalized)

Uncrop by Clipdrop by Jasper (платний)

Для використання цієї програми потрібно підписатися на преміум. Якщо ви часто працюєте з великою кількістю зображень і шукаєте доступний варіант, це може бути найкращим варіантом.

При оформленні преміум-підписки ви також отримаєте доступ до інструментів, включаючи видалення фону, інструмент очищення, масштабування зображень, перетворення ескізу на зображення, створення кількох варіантів із зображення, миттєву генерацію тексту у фото та багато іншого.

Плюси:

Безліч корисних інструментів ШІ, що виходять за рамки простого розширення зображень

Результати хорошої якості

Доступна підписка

Мінуси:

Безкоштовної пробної версії немає, потрібна підписка

Пакетне оброблення не проводиться

Uncrop by Clipdrop by Jasper (фото: Technology Personalized)

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop - найкращий варіант, якщо ви професійний фоторедактор, який хоче спростити свою роботу за допомогою інструментів розширення AI. Функція Generative Fill у Photoshop дозволяє розширювати зображення за допомогою текстових підказок та забезпечує якісні результати, на відміну від інших інструментів у цьому списку.

Однак Photoshop - професійний редактор, і його потрібно вивчити. Тим не менш, якщо ви шукаєте саме Generative Fill, то він простий у роботі, оскільки ви можете використовувати традиційні інструменти, ввести запит та отримати дизайн. Найкраща частина цієї програми в тому, що ви також можете використовувати її разом з іншими передовими професійними інструментами для редагування фотографій.

Однак це платний інструмент, і вам слід підписатися на Adobe Creative Cloud або індивідуальний план Photoshop. Якщо у вас уже є Photoshop, завантажте фотографію, виберіть межі, зображення, яке потрібно розширити, і натисніть Generative Fill.

Потім ви можете ввести запит, щоб отримати дизайн. Він дає високоякісні результати, які краще, ніж будь-який інший інструмент. Перед тим, як інвестувати, переконайтеся, що цей інструмент призначений для професійних редакторів і коштує 20,99 доларів на місяць

Плюси:

Інструмент професійного рівня з багатьма розширеними функціями

Високоякісні розширення з використанням текстових підказок

Повністю інтегрується з іншими інструментами Adobe

Мінуси:

Інструмент платний і може бути дорогим

Не підходить для новачків

Більше підходить для професіоналів, ніж для звичайних користувачів

Adobe Photoshop (фото: Technology Personalized)

Stability AI

Ви можете налаштувати та запустити власні моделі генерації зображень локально на вашому пристрої за допомогою Stability AI. Запуск моделей ШІ потребує багато ресурсів. Ось чому більшість з перерахованих вище розширювачів зображень доступні тільки в преміум-версії, а кілька безкоштовних інструментів пропонують обмежені кредити.

Ви можете налаштувати Stability AI локально на вашому пристрої та використовувати його безкоштовно без будь-яких обмежень.

Однак налаштування та використання на вашому пристрої потребують відповідності мінімальним вимогам до обладнання. Наприклад, вам знадобиться потужний графічний процесор для запуску моделі та щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті для запуску Stability AI на вашому пристрої.

Плюси:

Безкоштовний, з відкритим вихідним кодом, без обмежень

Широкі можливості налаштування за допомогою підказок

Високоякісні результати за наявності відповідного налаштування

Мінуси:

Повинен відповідати мінімальним вимогам до обладнання

Технічне налаштування не дуже зручне для користувача

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