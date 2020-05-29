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Перестрелка в Броварах: появились интересные детали о "разборках"

STYLERЖизнь    29.05.2020 - 11:48
Перестрелка в Броварах: появились интересные детали о "разборках"
Разборки в Броварах (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В Броварах произошли разборки между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками

29 мая в Киевской области в Броварах произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Как оказалось, это были криминальные разборки между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси.

Криминальные разборки стали результатом распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области.

Сейчас стражи порядка задержали 10 лиц, принявших участие в хулиганских насильственных действиях.

Журналист и депутат ВР Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил интересные подробности о "войнах маршрутчиков".

"Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году. Одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы", - рассказал Дубинский.

У задержанных изъяли значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Как сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

Кстати, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал в Twitter инцидент.

"Перестрелки утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! Исполнительные органы Киева и области должны - у вас прогнило", - написал министр

Как мы ранее писали, появилось видео перестрелки в Броварах.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Бровары
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