ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перестрілка в Броварах: з'явилися цікаві деталі про "розборки"

STYLERЖиття    29.05.2020 - 11:48
Перестрілка в Броварах: з'явилися цікаві деталі про "розборки"
Розборки в Броварах (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

У Броварах відбулися розборки між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями

29 травня в Київській області в Броварах сталася перестрілка, в результаті якої постраждали три людини. Як виявилося, це були кримінальні розборки між угрупованнями, "кришуючими" перевезення маршрутними таксі.

Кримінальні розборки стали результатом розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок в Київській області.

Зараз правоохоронці затримали 10 осіб, які взяли участь у хуліганських насильницьких діях.

Журналіст і депутат ВР Олександр Дубинський у своєму Telegram-каналі повідомив цікаві подробиці про "війни маршрутників".

"Дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році. Одне угруповання підтягло місцевих "тітушок", друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми", - розповів Дубинський.

У затриманих вилучили значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї. Як повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, кожен затриманий буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів.

До речі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував в Twitter інцидент.

"Перестрілки вранці у Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати! Виконавчі ргани Києва та області - у вас прогнило", - написав міністр

Як ми раніше писали, з'явилося відео перестрілки у Броварах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Бровары
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся