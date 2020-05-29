Перестрілка в Броварах: з'явилися цікаві деталі про "розборки"

Розборки в Броварах (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

У Броварах відбулися розборки між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями

29 травня в Київській області в Броварах сталася перестрілка, в результаті якої постраждали три людини. Як виявилося, це були кримінальні розборки між угрупованнями, "кришуючими" перевезення маршрутними таксі.

Кримінальні розборки стали результатом розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок в Київській області.

Зараз правоохоронці затримали 10 осіб, які взяли участь у хуліганських насильницьких діях.

Журналіст і депутат ВР Олександр Дубинський у своєму Telegram-каналі повідомив цікаві подробиці про "війни маршрутників".

"Дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після судового скасування низки тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році. Одне угруповання підтягло місцевих "тітушок", друге завезло бойовиків з Вінниці за допомогою охоронної фірми", - розповів Дубинський.

У затриманих вилучили значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї. Як повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, кожен затриманий буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів.

До речі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував в Twitter інцидент.

"Перестрілки вранці у Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати! Виконавчі ргани Києва та області - у вас прогнило", - написав міністр

Як ми раніше писали, з'явилося відео перестрілки у Броварах.

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Автор: Людмила Жукова