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Як перестати заїдати стрес: 6 порад, які дійсно працюють

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Понеділок 04 липня 2022 21:26
Як перестати заїдати стрес: 6 порад, які дійсно працюють Як перестати заїдати стрес (freepik)
Автор: Марина Настевич

Кожного дня наш організм приймає на себе удари, в потоці поганих та хороших новин. І кожен з нас справляється зі стресом по-різному. Стрес, а точніше кортизол, гормон стресу, напряму впливає на харчову поведінку та звички.

Це відображається як на виборі продуктів (більше "швидких" = готових страв, рафінованих вуглеводів (печиво, пластівці, готові сніданки, крекери), так і на зміні мотивації щось приготувати, вчасно поїсти, та продумати раціон.

Дієтолог Наталія Самойленко дала в Instagram 6 порад, які зможуть допомогти справитись з даною проблемою.

Як перестати заїдати стрес:

1. Їжте регулярно.

Старайтесь базово слідувати 3-х кратного графіку харчування. За необхідності між прийомами їжі робіть корисні перекуси, наприклад, фруктами, ягодами, горіхами або йогуртом без добавок. Режим - це важливо. Пропущений основний прийом їжі збільшує ризики переїсти або за рахунок наступного, або підключаючи постійні "підкуси" протягом дня.

2. Збалансована та повноцінна тарілка.

Обов’язково джерело клітковини, яка довго перетравлюється та дає відчуття довгого насичення (овочі/фрукти/ягоди), високоякісний білок (яйця, риба, нежирне м’ясо, сир, птиця, бобові), складні вуглеводи (крупи, хліб, макарони з цільного зерна), корисні жири (рослинна олія, горіхи, насіння, авокадо).

3. Зосередьтесь на самому процесі вживання їжі.

Нічого не станеться, якщо 20 хвилин ви просто свідомо та зосереджено приділите увагу лише прийому їжі. З секундоміром сидіти не потрібно, але повільно пережовуйте та насолоджуйтесь трапезою.

4. Висипайтесь

Максимально як можете, зважаючи на обставини. Намагайтесь створити умови, які вас розслаблять та повернуть частину комфорту засинання (температура, теплий спектр світла, тиша), або ж зверніться до лікаря, який порадить як вирішити цю проблему допоміжними засобами. Але, гігієна сну – це номер 1.

5. Вода.

Не втомлююсь повторювати кожному, потрібно пити достатньо води. Не обов’язково 8 склянок, але візьміть за корисну звичку вранці випити натще скляночку води, поповнюючи водний баланс протягом дня.

6. Не заїдайте свої емоції

Як перестати заїдати стрес: 6 порад, які дійсно працюютьЯк перестати заїдати стрес (фото: instagram.com/samoylenko_diet)

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала 7 необхідних елементів харчування влітку - що додати в раціон.

Читайте також, дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

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