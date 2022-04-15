Перестаньте жечь траву! Почему это опасно и какие грозят штрафы

Почему нельзя жечь траву

Во-первых, это очень опасно для человека. Недавно от огня во время сжигания сухостоя во Львовской области погибли два человека.

Во-вторых, это опасно для природы. Выгорает плодородный слой почвы, умирают животные, загрязняется воздух.

В-третьих, это сильно усложняет работу спасателей. Ежедневно фиксируют сотни пожаров из-за сожжения сухой травы. И для ликвидации этих пожаров вынуждены привлекать экстренные службы ГСЧС.

В-четвертых, это уничтожает инфраструктуру в районе таких пожаров – газовые трубы, линии электропередач. Могут загореться строения и жилые дома.

Какие штрафы в Украине за поджог травы

За сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3060 до 6120 гривен для граждан, от 15300 до 21420 – для должностных лиц.

За сжигание сухой травы и листьев в границах территорий и объектов природно-заповедного фонда, придется заплатить от 6120 до 12240 гривен.

Кроме того, 3 марта 2022 года Верховная Рада внесла изменения в Криминальный кодекс Украины и усилила ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. В частности, это касается поджигателей сухой травы.

Ответственность за преступления, которые идут по статье 113 "Диверсия", караются от 15 лет до пожизненного заключения.

Что же делать с травой и листьями

Самые безопасные и экологические способы избавления от сухой растительности – это закомпостировать, перекопать с верхним слоем почвы, отвезти на свалку, использовать в качестве утеплителя в животноводстве.