Перестаньте палити траву! Чому це небезпечно і які загрожують штрафи

В Україні категорично заборонено палити траву. У деяких областях ситуація з підпалом трави настільки плачевна, що порушення вже готові прирівняти до диверсії.
Чому не можна палити траву і який штраф можна отримати – читайте в матеріалі нижче.
По-перше, це дуже небезпечно для людини. Нещодавно від вогню під час спалювання сухостою у Львівській області загинуло двоє людей.
По-друге, це є небезпечним для природи. Вигоряє родючий шар ґрунту, вмирають тварини, забруднюється повітря.
По-третє, це ускладнює роботу рятувальників. Щодня фіксують сотні пожеж через спалення сухої трави. І для ліквідації цих пожеж змушені залучати екстрені служби ДСНС.
По-четверте, це знищує інфраструктуру у районі таких пожеж – газові труби, лінії електропередач. Можуть спалахнути будівлі та житлові будинки.
За спалювання сухої трави та листя передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень для громадян, від 15300 до 21420 – для посадових осіб.
За спалювання сухої трави та листя у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, доведеться заплатити від 6120 до 12240 гривень.
Крім того, 3 березня 2022 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України та посилила відповідальність за злочини проти засад національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема це стосується паліїв сухої трави.
Відповідальність за злочини, що йдуть за статтею 113 "Диверсія", караються від 15 років до довічного ув'язнення.
Найбезпечніші та екологічні способи позбавлення від сухої рослинності – це закомпостувати, перекопати з верхнім шаром ґрунту, відвезти на звалище, використовувати як утеплювач у тваринництві.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна позбутися сухої трави та листя. Усі доступні та екологічні способи.