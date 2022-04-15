Перестаньте палити траву! Чому це небезпечно і які загрожують штрафи

Чому не можна палити траву

По-перше, це дуже небезпечно для людини. Нещодавно від вогню під час спалювання сухостою у Львівській області загинуло двоє людей.

По-друге, це є небезпечним для природи. Вигоряє родючий шар ґрунту, вмирають тварини, забруднюється повітря.

По-третє, це ускладнює роботу рятувальників. Щодня фіксують сотні пожеж через спалення сухої трави. І для ліквідації цих пожеж змушені залучати екстрені служби ДСНС.

По-четверте, це знищує інфраструктуру у районі таких пожеж – газові труби, лінії електропередач. Можуть спалахнути будівлі та житлові будинки.

Які штрафи в Україні за підпал трави

За спалювання сухої трави та листя передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень для громадян, від 15300 до 21420 – для посадових осіб.

За спалювання сухої трави та листя у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, доведеться заплатити від 6120 до 12240 гривень.

Крім того, 3 березня 2022 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України та посилила відповідальність за злочини проти засад національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема це стосується паліїв сухої трави.

Відповідальність за злочини, що йдуть за статтею 113 "Диверсія", караються від 15 років до довічного ув'язнення.

Що ж робити з травою та листям

Найбезпечніші та екологічні способи позбавлення від сухої рослинності – це закомпостувати, перекопати з верхнім шаром ґрунту, відвезти на звалище, використовувати як утеплювач у тваринництві.