Перестаньте купувати ковбасу у магазині. Рецепт, який змінить все

Ні для кого не секрет, що магазинна ковбаса зовсім не є корисною. Для цього продукту є альтернатива, яку можна приготувати вдома та отримати максимум користі та задоволення. Йдеться про м'ясний рулет.
Як його приготувати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео в Instagram кулінара Олексія Крючкова.
Візьміть кілограм фаршу та поєднайте його з яйцем, манкою, сіллю, спеціями, часником, майонезом, манкою та молоком. Потім залиште суміш на ніч у холодильнику. Зранку покладіть у форму та відправте у духовку на 45 хвилин. Намажте кетчупом і відправте в духовку на 220 градусів на 10 хвилин. Дайте рулету охолонути та після цього можете нарізати.
Що важливо
Якщо буде у формі рідина після запікання, нічого страшного, бо фарш буває різний. Головне, щоб мʼясо було повністю пропечене і готове, навіть трохи сухувате.
Їсти рулет можна одразу, але нарізається він найкраще коли ніч пробув в холодильнику. Це дуже гарна заміна для ковбаси і вартість його набагато менша ніж вартість нормальної ковбаси. Тут немає шкідливих та непотрібних добавок.
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