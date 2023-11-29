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Перестаньте купувати ковбасу у магазині. Рецепт, який змінить все

М'ясний рулет, смачніший за ковбасу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ні для кого не секрет, що магазинна ковбаса зовсім не є корисною. Для цього продукту є альтернатива, яку можна приготувати вдома та отримати максимум користі та задоволення. Йдеться про м'ясний рулет.

Як його приготувати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео в Instagram кулінара Олексія Крючкова.

Що вам потрібно

  • яловичий фарш 1 кг
  • молоко 150 грамів
  • 1 яйце
  • 4 столові ложки манки
  • часник 1-3 зубчики
  • сіль 1 чайна ложка
  • перець 1/2 чайної ложки
  • спеції (трави) 1/2 чайної ложки
  • майонез 1 столова ложка

Як приготувати

Візьміть кілограм фаршу та поєднайте його з яйцем, манкою, сіллю, спеціями, часником, майонезом, манкою та молоком. Потім залиште суміш на ніч у холодильнику. Зранку покладіть у форму та відправте у духовку на 45 хвилин. Намажте кетчупом і відправте в духовку на 220 градусів на 10 хвилин. Дайте рулету охолонути та після цього можете нарізати.

Що важливо

Якщо буде у формі рідина після запікання, нічого страшного, бо фарш буває різний. Головне, щоб мʼясо було повністю пропечене і готове, навіть трохи сухувате.

Їсти рулет можна одразу, але нарізається він найкраще коли ніч пробув в холодильнику. Це дуже гарна заміна для ковбаси і вартість його набагато менша ніж вартість нормальної ковбаси. Тут немає шкідливих та непотрібних добавок.

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До речі, Клопотенко дав рецепт смачних та простих пряників на кефірі.

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