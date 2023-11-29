Перестаньте купувати ковбасу у магазині. Рецепт, який змінить все

Ні для кого не секрет, що магазинна ковбаса зовсім не є корисною. Для цього продукту є альтернатива, яку можна приготувати вдома та отримати максимум користі та задоволення. Йдеться про м'ясний рулет.

Що вам потрібно

яловичий фарш 1 кг

молоко 150 грамів

1 яйце

4 столові ложки манки

часник 1-3 зубчики

сіль 1 чайна ложка

перець 1/2 чайної ложки

спеції (трави) 1/2 чайної ложки

майонез 1 столова ложка

Як приготувати

Візьміть кілограм фаршу та поєднайте його з яйцем, манкою, сіллю, спеціями, часником, майонезом, манкою та молоком. Потім залиште суміш на ніч у холодильнику. Зранку покладіть у форму та відправте у духовку на 45 хвилин. Намажте кетчупом і відправте в духовку на 220 градусів на 10 хвилин. Дайте рулету охолонути та після цього можете нарізати.

Що важливо

Якщо буде у формі рідина після запікання, нічого страшного, бо фарш буває різний. Головне, щоб мʼясо було повністю пропечене і готове, навіть трохи сухувате.

Їсти рулет можна одразу, але нарізається він найкраще коли ніч пробув в холодильнику. Це дуже гарна заміна для ковбаси і вартість його набагато менша ніж вартість нормальної ковбаси. Тут немає шкідливих та непотрібних добавок.