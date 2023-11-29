Перестаньте покупать колбасу в магазине. Рецепт, который изменит все

Ни для кого не секрет, что магазинная колбаса совсем не полезна. Для этого продукта есть альтернатива, которую можно приготовить дома и получить максимум пользы и удовольствия. Речь идет о мясном рулете.

Как его приготовить, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram кулинара Алексея Крючкова.

Что вам нужно

говяжий фарш 1 кг

молоко 150 граммов

1 яйцо

4 столовые ложки манки

чеснок 1-3 зубчика

соль 1 чайная ложка

перец 1/2 чайной ложки

специи (травы) 1/2 чайной ложки

майонез 1 столовая ложка

Как приготовить

Возьмите килограмм фарша и соедините его с яйцом, манкой, солью, специями, чесноком, майонезом, манкой и молоком. Затем оставьте смесь на ночь в холодильнике. Утром положите в форму и отправьте в духовку на 45 минут. Смажьте кетчупом и отправьте в духовку на 220 градусов на 10 минут. Дайте рулету остыть и затем нарезать.

Что важно

Если будет в форме жидкость после запекания, ничего страшного, потому что фарш разный бывает. Главное, чтобы мясо было полностью пропечено и готово, даже немного суховато.

Есть рулет можно сразу, но нарезается он лучше когда ночь постоял в холодильнике. Это очень хорошая замена для колбасы и стоимость его намного меньше стоимости нормальной колбасы. Здесь нет вредных и ненужных добавок.