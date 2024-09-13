"Переслідувати ціль" або "переслідувати мету": як сказати українською правильно і без суржика

За словами мовознавця, слово "переслідувати" в українській мові використовувати можна, але зовсім в інших випадках. Бо у поєднанні зі словами "ціль" та "мета" - це суржик та калька з російської мови.

"Будемо боротися з суржиком. От дуже часто можна почути "я переслідую ціль" або "ми переслідуємо мету". Переслідувати можна злочинця або ж дичину на полюванні, але не тільки не ціль", - зазначив Олександр Авраменко.

Він пояснив, що російській сталій сполуці слів "преследовать цель" відповідають українські вирази: "мати на меті", "мати за мету", або ж "ставити собі за мету".

"Наприклад, я, Олександр Авраменко, ставлю за мету розкривати секрети української мови українцям. Але тих, хто не вчить мови, переслідувати не збираюся", - навів приклад мовознавець.