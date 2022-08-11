Переселенцы могут получить помощь от Фонда Ахметова в центрах "Я - Мариуполь"

Фонд Рината Ахметова и Мариупольский городской совет подписали меморандум о сотрудничестве с целью системной и эффективной помощи переселенцам из Мариуполя в центрах поддержки внутренне перемещенных лиц "Я - Мариуполь", расположенных в разных городах Украины.

"Для нас очень важно, что город продолжает жить здесь, на свободных украинских территориях. Эта жизнь-другая, и она требует объединения усилий. Фонд Рината Ахметова помогает Мариуполю с 2014 года. Для нас это - город-партнер и место силы. Место, где мы сделали множество гуманитарных инициатив. Ринат Ахметов и его фонд являются стратегическими партнерами Мариуполя. Я уверена, что мы вернемся в город-герой с победой", - отметила Наталья Емченко, директор по коммуникациям СКМ.

Как крупнейшая частная гуманитарная инициатива Украины, Фонд Ахметова видит свое партнерство прежде всего в сфере гуманитарной помощи.

Также фонд видит великую нужду и готов оказывать психологическую поддержку: от работы психологов в центрах "Я - Мариуполь" до партнерства с музеем "Голоса мирных" Фонда Ахметова, где большую долю историй уже составляют истории мариупольцев. Этот проект тесно связан с психологической реабилитацией жителей Украины.

"Я очень надеюсь, что в рамках партнерства мы поможем большому количеству людей. Для нас важно, чтобы люди, которые начинают жизнь в новых условиях, перешли от этапа "выжить" к этапу "жить". Жить не только с новыми вызовами, но и с новыми победами. Поэтому мы стремимся быть партнерами и этих маленьких побед, и великой победы", - подчеркнула Наталья Емченко.

Председатель Мариупольского городского совета Вадим Бойченко во время подписания меморандума отметил, что Фонд Ахметова начал оказывать гуманитарную помощь Мариуполю еще в 2014 году. Помощь от фонда продолжает поступать.

"Спасибо фонду за годы, в течение которых мы вместе помогали мариупольцам и нашему региону. Я верю в то, что эта помощь трансформируется в наше развитие. Главная цель нашего совместного с фондом мероприятия - спасать жизни. Мы собрались, чтобы зафиксировать наши попытки и плодотворно сотрудничать и в дальнейшем", - подчеркнул Бойченко.

Он подчеркнул, что за восемь лет войны Фонд Ахметова наработал большой опыт оказания гуманитарной и психологической помощи. Сейчас это очень актуально, ведь людей надо возвращать к жизни.

"Я благодарен Ринату Ахметову, который с начала войны уверяет, что мы обязательно восстановим наш героический Мариуполь. И так будет. А сейчас очень важно сплачиваться вокруг спасения жизни обычных мариупольцев " - добавил Бойченко.

За 17 лет работы помощь и информационную поддержку фонда охватили почти 25 млн человек - это больше, чем каждый второй житель Украины.

С первых дней войны весь бизнес Рината Ахметова, все предприятия сконцентрированы на одном - помочь людям выжить, сделать все возможное, чтобы они не остались наедине с бедой.

За это время психологическую помощь от фонда уже получили более 91 тысячи жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонду курсу "Травма войны".